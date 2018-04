Schnäppchenalarm: Das sind die 5 wichtigsten Outlets in Franken

Rosenthal Outlet Center



Schuhe oder Schokolade, Puma oder Adidas: In Franken gibt es viele Outlet Stores, in denen man echte Schnäppchen machen kann. Nicht nur Shopaholics können sich hier austoben.Im Rosenthal Outlet Center kommen Porzellanliebhaber auf über 4000 qm² auf ihre Kosten. Ob Geschirr, Gläser oder Wohnaccessoires - hier werden einem gute, preisgünstige Angebote gemacht, bei denen man einiges sparen kann.Philip-Rosenthal-Platz 1 in 95100 SelbMo.-Sa. von 10.00 bis 18.00 UhrIn Herzogenaurach reiht sich ein großer Outlet Store neben den anderen. Sportler und Sneakerfans werden hier bestimmt fündig. Ob Adidas, Reebok, S. Oliver oder Nike - all diese großen Marken verkaufen dort ihre Produkte zu einem unschlagbar günstigen Preis.Adidas & Reebok Outlet StoreOlympiaring 2 in 91074 HerzogenaurachMo.-Fr. von 09.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 09.00 bis 18.00 UhrS. Oliver OutletZeppelinstraße 2 in 91074 HerzogenaurachMo.-Fr. von 9.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 9.00 bis 19.00 UhrNike Factory StoreZeppelinstraße 1 in 91074 HerzogenaurachMo.-Mi. von 09.00 bis 19.00 Uhr; Do.-Fr. von 09.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 09.00 bis 18.00 UhrPuma OutletPuma Way 1 in 91074 HerzogenaurachMo. - Mi. von 9.00 bis 19.00 Uhr; Do. - Fr. von 9.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 9.00 bis 18.00 UhrDas Outletcenter in Gremsdorf vereint viele verschiedene Stores miteinander. Von Kleidung über Bettwäsche hin zu Schokolade - für jeden Geschmack ist ein Schnäppchen dabei.Schiesser OutletGewerbepark 10 in 91350 GremsdorfMo. - Fr. von 09.30 bis 19.00 Uhr; Sa. von 09.30 bis 18.00 UhrGubor Outlet - SchokoladengeschäftGewerbepark 1 in 91350 GremsdorfMo.- Fr. von 09.00 bis 19.00 Uhr; Sa. von 09.00 bis 18.00 UhrManz-Fortuna Schuhe OutletGewerbepark 1 in 91359 GremsdorfMo. - Fr. von 09.00 bis 19.00 Uhr; Sa. von 09.00 bis 16.00 Uhruvm.Sagenhafte 1.400 qm² Einkaufsfläche bieten den Kunden des Bindlach-Outlets eine riesige Auswahl an Produkten. Von Sportartikeln über Accessoires hin zu Schokoladenkreationen: Fündig sollte man hier auf jeden Fall werden. Außerdem heißt das Outlet auch ganz besonders Familien herzlich willkommen, denn während die Großen shoppen, können sich die Kleinen in der Kinderecke austoben.Stöckigstraße 2 in BindlachMo. - Fr. von 10.00 bis 18.00 Uhr; Sa. von 10.00 bis 13.00 UhrBayern ist bekannt für seine volkstümlichen Bräuche und Feste. Und was ist bei solchen Veranstaltungen Pflicht? Natürlich eine Tracht! Dass diese oftmals auch ganz schön teuer sein können, ist kein Geheimnis. Deswegen ist das Trachtenhof Nübler Outlet für Schnäppchenjäger die richtige Anlaufstelle. Hier findet man alles rund um das Dirndl und die Lederhosen zu einem fairen Preis. Und sollte mal was nicht passen, ist die Änderungsschneiderei direkt vor Ort.Geisfelderstraße 48 in 96050 BambergMo. - Fr. von 10.00 bis 18.00 Uhr; Sa. von 10.00 bis 16.00 Uhr