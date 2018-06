Schnäppchenalarm: Das sind die 10 besten Outlets in Mittelfranken

1. A6 Fashion Place: Schokolade, Kleidung und Schuhe im Outlet



Hochwertige Kleidung tragen, teure Schokolade naschen oder sich in den besten Sportschuhen fortbewegen? Klingt vielversprechend. Wir verraten euch, in welchen Outlets ihr all das wahr werden lassen könnt, ohne dabei viel Geld bezahlen zu müssen. Das sind die 10 wichtigsten Outlets in Mittelfranken.Das Fashion Outlet Herrieden ist in das Centro Outlet und das Piazza Outlet unterteilt, die rund 500 Meter voneinander entfernt sind. Hier findet man auf insgesamt über 2.200 Quadratmetern Fläche eine riesige Auswahl vor. Von Lindt Schokolade über Gerry Weber hin zu Tamaris - man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.Centro Outlet; Am Eichelberg 1 und Piazza Outlet; an der Autobahn 20 jeweils in 91567 HerriedenMo. - Sa. von 10.00 bis 19.00 Uhr3.500 Quadratmeter Einkaufsfläche: Der Schuhmücke Outletstore in Nürnberg-Vogelhord hat gefühlt alles, was das Herz begehrt. Der Name ist trügerisch, denn neben Schuhen gibt es auch Bekleidung sowie Accessoires für Damen und Herren und außerdem auch Kinder. Vor Ort ist es möglich, für 3 Stunden kostenlos zu parken, damit man auch genug Zeit zum Stöbern hat. Freies WLAN ist ebenfalls vorhanden.Gebhardstraße 33 - 35 in 90762 FürthMo. - Fr. von 09.30 bis 20.00 Uhr und Sa. von 09.30 bis 19.00 UhrIn Herzogenaurach reiht sich ein großer Outlet Store neben den anderen. Sportler und Sneakerfans werden hier bestimmt fündig. Ob Adidas, Reebok, S. Oliver oder Nike - all diese großen Marken verkaufen dort ihre Produkte zu einem unschlagbar günstigen Preis.Adidas & Reebok Outlet StoreOlympiaring 2 in 91074 HerzogenaurachMo.-Fr. von 09.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 09.00 bis 18.00 UhrS. Oliver OutletZeppelinstraße 2 in 91074 HerzogenaurachMo.-Fr. von 9.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 9.00 bis 19.00 UhrNike Factory StoreZeppelinstraße 1 in 91074 HerzogenaurachMo.-Mi. von 09.00 bis 19.00 Uhr; Do.-Fr. von 09.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 09.00 bis 18.00 UhrPuma OutletPuma Way 1 in 91074 HerzogenaurachMo. - Mi. von 9.00 bis 19.00 Uhr; Do. - Fr. von 9.00 bis 20.00 Uhr; Sa. von 9.00 bis 18.00 UhrKosmetik und Accessoires, Kerzen, Taschen und Dekoartikel gibt es im accentra Outlet in Bechhofen im Landkreis Ansbach. Allerdings hat der Outlet nur an wenigen Tagen im Jahr geöffnet.Pestalozzistraße 11 in 91572 Bechhofen4.Mai und 7. September 2018: 14.00 -18.00 UhrWer auf verspielte Kleidung mit ausgefallenen Mustern steht, ist in diesem Outlet ganz richtig. Die Designerin hat sich auf Frauenmode spezialisiert und lässt sich bei ihren Kreationen sehr viel von der Natur beeinflussen. Sie bezeichnet Landschaften, Blumen und Früchte als Basis ihres Schaffens und das spiegelt sich auch in der Art und Weise wieder, wie ihre Mode präsentiert wird. Die besten Schnäppchen aus ihren Kollektionen macht man im Zirndorfer Outlet.Fürther Straße 33 in 90513 ZirndorfMo. - Fr. von 10.00 bis 19.00 Uhr und Sa. von 10.00 bis 18.00 UhrDas Fashion Outlet Heinzelmann hält ein großes Angebot parat. Hier kann jeder nach Herzenslust shoppen gehen, egal ob er Größe 34 oder 52 trägt. Für ein entspanntes Stöbern stehen den Kunden kostenlose Parkplätze direkt vor dem Laden zur Verfügung.Penzendorfer Straße 12 in 91126 RednitzhembachDi. - Fr. von 09.00 bis 18.00 Uhr"Große Auswahl, kleine Preise”: Mit diesem Slogan wirbt das Gala-Kerzen Outlet. Hier kann man zum einen schöne Kerzen aus dem aktuellen Sortiment kaufen. Zum anderen gibt es aber auch andere schöne Kerzen, aus vergangenen Saisons, die zu einem unschlagbaren Kilopreis angeboten werden.Horst-Langhammer-Straße 3 in 91637 WörnitzMo. - Fr. von 10.00 bis 17.00 Uhr