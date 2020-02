Essen vor 1 Stunde

Social Media

Ratte krabbelt durch Brotregal in Discounter - Handyvideo zeigt Ekel-Vorfall

In einer Filiale des Discounters Netto filmte ein Kunde eine Ratte, die es sich im SB-Brotregal gemütlich gemacht hatte. Das Tier knabberte an Brotkrümeln - das Video verbreitete sich rasant in den sozialen Medien.