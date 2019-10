PlayStation 4 für 139,99 Euro: Wahnsinns-Angebot bei Amazon

PlayStation 4 für nur 139,99 Euro: Angebot jetzt bei Amazon anschauen

PlayStation 4 für 139,99 Euro*: Ein Preis, der kaum zu glauben ist. Rund einen Monat vor dem Schnäppchen-Spektakel Black Friday im Ramen der Cyber-Week ölt Amazon schon mal das Schnäppchen-Getriebe und haut die PS4 zum unschlagbaren Tiefpreis raus. Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine PlayStation 4 zuzulegen, sollte nicht länger zögern: Die Gelegenheit ist günstig!

Sie erhalten die PlayStation 4 bei Amazon* mit allem, was dazugehört - sämtlichen Anschlusskabeln, Netzteil, Mono-Headset und natürlich dem kabellosen DualShock 4 Controller.

Die Features der PS4 laut Hersteller im Überblick:

PlayStation 4 für 139,99 Euro

Interner Speicherkapazität: 500 GB, Optisches Laufwerk-Typ: Blu-Ray/DVD

PlayStation Plus-Mitglieder können jährlich 24 ausgewählte PS4-Spiele ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Mitglieder können jeden Monat neue Titel entdecken und in spannende Welten eintauchen - mit PlayStation Plus gibt es immer etwas zu spielen

Herstellergarantie: 12 Monate bei Verkauf und Versand durch Amazon. Bei Verkauf und Versand durch einen Drittanbieter gelten die Angaben des jeweiligen Verkäufers

Inhalt: PlayStation4-System Refurb E/PAL, E-Chassis, 500GB Black, DualShock 4 Wireless-Controller , Mono-Headset, HDMI-Kabel, Netzkabel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Es handelt sich um die zertifizierte und generalüberholte PlayStation 4

Lieferung versandkostenfrei

Die PlayStation 4 zum Schnäppchenpreis* ist ab 1. November 2019 lieferbar. Sonys PlayStation 4 ist eine der erfolgreichsten Spielekonsolen aller Zeiten. Bis Mitte 2019 wurden bereits mehr als 100 Millionen Exemplare verkauft. Die PlayStation 5 soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen und dürfte um die 500 Euro kosten. Das derzeitige Angebot von Amazon ist also ideal, um die Wartezeit zu überbrücken.

PlayStation 4 für nur 139,99 Euro: Angebot jetzt bei Amazon anschauen

Kein Schnäppchen mehr verpassen: Probieren Sie unseren Schnäppchen-Newsletter per E-Mail aus!

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren





*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.