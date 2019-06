Outlets in Oberfranken: Schuhe, Mode, Trachten und Sportartikel für Schnäppchenjäger

Shopping, ohne dass der Geldbeutel leer wird - klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht in Outlets, denn hier gibt es Markenware zum Schnäppchenpreis. Auch in Oberfranken wird man fündig, weshalb wir hier die besten Outlets in der Region vorstellen.

1. Trachtenhof Nübler Outlet in Bamberg

Bayern ist bekannt für seine volkstümlichen Bräuche und Feste. Und was ist bei solchen Veranstaltungen Pflicht? Natürlich eine Tracht! Dass diese oftmals auch ganz schön teuer sein kann, ist kein Geheimnis. Deswegen ist das Trachtenhof Nübler Outlet für Schnäppchenjäger die richtige Anlaufstelle. Hier gibt es alles rund um das Dirndl und die Lederhose zu einem fairen Preis. Und sollte mal was nicht passen, ist die Änderungsschneiderei direkt vor Ort.

Wo: Geisfelderstraße 48 in 96050 Bamberg

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr

Weitere Informationen zum Trachtenhof Nübler gibt es auf deren Website

Sie kommen demnächst nicht nach Bamberg? Rabatt-Angebote gibt es auch im Online-Shop*

2. Bindlach-Outlet

Eine riesige Auswahl an Produkten gibt es auf 1400 Quadratmetern im Bindlach-Outlet. Nicht nur Tom Tailor und Schiesser bieten hier ihre Artikel günstiger an. Von Sportartikeln über Accessoires hin zu Schokoladenkreationen gibt es eine vielfältige Auswahl. Außerdem heißt das Outlet auch ganz besonders Familien herzlich willkommen, denn während die Erwachsenen shoppen, können sich die Kleinen in der Kinderecke austoben.

Wo: Stöckigstraße 2 in Bindlach

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Weitere Informationen zum Bindlach-Outlet gibt es auf deren Website

Outlets in ganz Franken: In diesen fünf Outlet-Stores werden Schnäppchenjäger fündig

3. Rosenthal Outlet-Center in Selb

Für Porzellanliebhaber ist das Rosenthal Outlet gemacht: Ob Geschirr, Gläser oder Wohnaccessoires - hier werden gute und preisgünstige Angebote gemacht, bei denen man einiges sparen kann.

Wo: Philip-Rosenthal-Platz 1 in 95100 Selb

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Weitere Informationen zum Rosenthal Outlet gibt es auf deren Website

Sie kommen demnächst nicht nach Selb? Rabatt-Angebote gibt es auch im Online-Shop*

4. Schuh Mücke Sportmarkenoutlet in Bamberg

30.000 Sportartikel gibt es im Sportmarkenoutlet in Bamberg. Darunter finden sich Marken aus den Bereichen Running, Wandern, Fußball, Tennis und Fahrradbekleidung. Viele Waren sind bis zu 70 Prozent reduziert.

Wo: Laubanger 19C, 96052 Bamberg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.30 bis 19.00 Uhr, Samstag von 09.30 bis 18.00 Uhr

Weitere Informationen zum Schuh Mücke Sportmarkenoutlet gibt es auf deren Website

5. Kindermode: S&D in Pegnitz

Das "Sons and daughters" Outlet in Pegnitz bietet eine Einkaufswelt führender Lifestylemarken im Bereich Kindermode vereint in einem großen Laden. Das Angebot ist auf Kinder im Alter von null bis 14 Jahren ausgerichtet. In einem breiten Sortiment findet sich jede Preisklasse wieder.

Wo: Hauptstraße 28, 91257 Pegnitz

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.30 bis 18.00 Uhr, Samstag von 09.30 bis 14.00 Uhr

Weitere Informationen zum S&D in Pegnitz gibt es auf deren Website

Sie kommen demnächst nicht nach Pegnitz? Rabatt-Angebote gibt es auch im Online-Shop

6. Madeleine Outlet in Forchheim

Allerlei Kleidung gibt es im Madeleine Outlet in Forchheim. Von Abend- bis Bademode, von Blusen bis Dessous zu Hosenanzügen - hier gibt es eine vielfältige Auswahl.

Wo: Boschstraße 5, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 09.00 bis 19.00 Uhr, Samstag von 09.00 bis 16.00 Uhr

Weitere Informationen zum Madeleine Outlet in Forchheim gibt es auf deren Website

7. Kuscheltiere und Geschenkideen: Nici-Shop in Altenkunstadt

Nici gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Plüsch- und Geschenkartikeln für die ganze Familie. Im Nici-Shop in Altenkunstadt (Landkreis Lichtenfels) sind jede Menge Geschenkideen erhältlich - von Kuscheltieren über Accessoires bis hin zu Schlüsselanhängern und Tassen. Das Outlet bietet attraktive Preisnachlässe und veranstaltet immer wieder besondere Aktionen, darunter auch Lagerverkäufe.

Wo: Zum Külmitz 15, 96264 Altenkunstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18.00 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr

Weitere Informationen zum Nici Outlet in Altenkunstadt gibt es auf der Nici-Website

* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.