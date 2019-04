Meister Langohr lädt zum Höchstadter Ostermarkt ein. Der traditionelle Ostermarkt und die Höchstadter Geschäftswelt laden am kommenden Sonntag, 14. April, Jung und Alt aus nah und fern von 10 bis 18 Uhr wieder zum Bummeln, Kaufen und Genießen ein. Genau zum Osterferienbeginn stimmt dieser Markt zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Besucher auf das nahe Osterfest ein. Neben dem Weihnachtsmarkt, dem Faschingsmarkt, dem Markt zu Mariä Geburt und dem Kirchweihmarkt gehört der Ostermarkt schon immer zu den beliebtesten Märkten im Jahreslauf. Ostermarkt in Höchstadt heißt Einstimmen auf wärmere Tage, Frühling, Freude und gute Laune. Wie alle Jahre prägen am Palmsonntag die Buden und Stände wieder das Gesicht von Marktplatz, Hauptstraße und den angrenzenden Seitenstraßen. In der Innenstadt wird bei hoffentlich frühlingshaftem Wetter ein buntes Treiben herrschen. Rund 50 Stände bieten ihre Waren feil. Frühjahrsboten aus den Gewächshäusern der Gärtner, wie vorgezogene blühende Pflanzen, Saatgut und Gerätschaften für den Garten, lassen den Marktplatz erblühen. Auch Dekorationen für den festlichen Ostertisch findet man an vielen Ständen. Leckere österliche Süßwaren wie Schoko-Eier, Hasen in allen Farben und Größen und natürlich der Schoko-Fridolin in einer Konditorei dürfen nicht fehlen.

Zahlreiche Angebote

Nicht nur die fliegenden Händler sind mit ihren Buden und Ständen mit Blumen, Wurzelbürsten, Gürteln, scharfen Messern, Taschen, aber auch Leckerem wie Käse und mehr vertreten - auch viele Geschäfte in ganz Höchstadt können an diesem Sonntag öffnen. Schuhe, Kleidung und mehr sind im Angebot und so manches Schnäppchen verlockt zum Kaufen. Auch an das leibliche Wohl ist gedacht, denn Essen und Trinken gehört unbedingt zu einem richtigen Marktbummel dazu.

Verkaufsoffener Sonntag

Auf einem Streifzug kann man bei einem kleinen Imbiss, einem Cappuccino, einer Tasse Kaffee oder bei einem leckeren Eis in den Cafés und Eisdielen ringsherum - oder aber an verschiedenen kulinarischen Ständen - den Tag wundervoll genießen. Sei es das reichhaltige Angebot oder auch die entspannte Atmosphäre, alles macht diesen Ostermarkt einfach so einladend.

Straßen gesperrt und Parkmöglichkeiten

Wie beim Faschingsmarkt sind die Straßen der Innenstadt natürlich für den Verkehr gesperrt: Hauptstraße, Obere Brauhausgasse, Marktbrunnenstraße, Schranne, Schlossberg, Marktplatz und Am Graben.

Generelles Halteverbot besteht dort ab 5 Uhr morgens bis 18.30 Uhr. Genügend Parkplätze gibt es im Engelgarten und auf den Aischwiesen. Ein Besuch des Ostermarktes am Palmsonntag wird sich auch dieses Jahr wieder lohnen! Höchstadt hat wirklich viel zu bieten und es bleiben bestimmt keine Wünsche offen!

Johanna Blum