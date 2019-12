Neuerung bei Aldi: So soll das Einkaufserlebnis für die Kunden noch besser werden

Smartphones sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die Menschen werden nervös, wenn sie keinen Empfang haben oder das Datenvolumen am Ende des Monats schon wieder eingeschränkt ist. Viele können einfach nicht mehr ohne. Das hat auch Aldi erkannt und will sich diesen Umstand zu Nutze machen. Der Discounter plant jetzt eine Neuerung für Kunden, die besonders die junge Generation freuen wird.

WLAN bei Aldi: Was bei dem Discounter genau geplant ist

Das Unternehmen hat in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass den Kunden in rund 1600 Filialen ein kostenfreier WLAN-Zugang zur Verfügung gestellt werden soll - und zwar ab sofort. Der Gedanke, der hinter der Neuerung steckt, ist, dass Kunden so die Suche nach Vergleichspreisen, Rezepten und Inhaltsstoffen erleichtert werden soll. "Beim Einkaufen passiert es schnell, dass Kunden eben etwas nachschauen möchten oder sich beim Partner vergewissern wollen, ob noch etwas auf der Einkaufsliste fehlt. Ein einfacher Zugang zum Internet ist in diesen Situationen sehr hilfreich", sagt Natascha Vrchoticky, die für das Einkaufserlebnis der Kunden bei Aldi-Süd zuständig ist.