Naschen im Supermarkt: Erlaubt oder ein No-Go?

Als Kunde auf einem Wochenmarkt hat man oft die Möglichkeit, etwas zu probieren - schon bevor man die Ware nimmt und bezahlt. Doch wie schaut es im Supermarkt aus? Ist das Probieren einer Traube oder das Öffnen einer Flasche tatsächlich verboten, auch wenn ich diese im Nachhinein bezahle? Hier zeigt Ihnen inFranken.de viele Dos and Don'ts, die in Supermärkten zu beachten sind.

Produkte öffnen nur mit Zustimmung des Verkäufers

Früher wurde das Naschen, vor dem Kauf als Mundraub betitelt. Mittlerweile gilt es als "Diebstahl geringer wertiger Sache". Ganz klar: "Ja es ist verboten", so Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale Bayern zu der Augsburger Allgemeinen. Die Ware gehört vor dem Bezahlen dem Supermarkt und darf nur mit Zustimmung des Händlers geöffnet oder probiert werden. Doch hier gilt auch eine Grundsatzregel: Der Supermarkt muss das Produkt nach dem Öffnen problemlos weiterverkaufen können.

Wenn der ausführlich zu lesende Hinweis ,,das Öffnen der Ware verpflichtet zum Kauf" zu finden ist, so ist diese Faustregel unwirksam. Sie dürfen zum Beispiel die Verpackung der Eier öffnen, um zu prüfen, ob diese unversehrt sind. Ebenfalls erlaubt ist eine Duftprobe am Duschgel. Ware, die versiegelt oder mit Folie verschlossen ist, darf gleichwohl nicht geöffnet werden. Folglich sind auch beispielsweise das Öffnen eines Marmeladenglases oder das Aufreißen eines Obstnetzes verboten.