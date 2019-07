Mit Readly 4000 Magazine und Zeitungen lesen: 1 Monat kostenlos oder 2 Monate für 99 Cent - inFranken.de-Deal

Der beliebte Abo-Dienst Readly vereint mehr als 4000 Zeitschriften und Zeitungen aus allen Genres - von Sport bis Lifestyle, von Technik bis Natur, von Wirtschaft bis Unterhaltung. Als Nutzer von inFranken.de können Sie Readly jetzt zu sensationell günstigen Konditionen ausprobieren. Lesen Sie ihre Lieblingsmagazine mit einem Readly-Abo bequem und digital auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig. Ein Monatsabo für die Magazin-Flatrate kostet normalerweise 9,99 Euro. Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, Readly einen Monat lang kostenlos zu testen* oder zwei Monate lang zum Vorzugspreis von nur 99 Cent* zu abonnieren. Mit diesem Angebot sparen Sie knapp 19 Euro!

Magazine lesen mit Readly: Der Deal im Überblick

Über 4000 aktuelle Magazine

Jederzeit und überall auf Abruf - auch offline!

Option 1: Zwei Monate abonnieren für einmalig 0,99 Euro

Zwei Monate abonnieren für einmalig 0,99 Euro Option 2: Ein Monat kostenlos testen

Ein Monat kostenlos testen Sie sparen bis zu 19 Euro

Monatlich kündbar

Tipp: Die Option, Readly einen Monat lang kostenlos zu nutzen, ist nur noch bis 30. Juli 2019 verfügbar! Schnell sein lohnt sich also.

Magazine und Zeitschriften mit Readly immer auf Abruf

Mit Readly erleben Sie Magazine und Zeitungen auf eine ganz neue Art. Egal ob Sie Smartphone, Tablet oder PC nutzen - mit Readly sind Sie flexibel. Im Abonnement, welches Sie monatlich kündigen können, haben Sie nicht nur Zugriff auf die aktuellen Magazine und Zeitungen. Ihnen stehen auch ältere - bei Readly erschienene - Ausgaben zur Verfügung.

Mit hochwertigen Titeln, zahlreichen Special-Interest-Magazinen und internationalen Publikationen eignet sich Readly auch perfekt für Familien, da bis zu fünf Leserprofile angelegt werden können. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine vertragliche Mindestlaufzeit. Sollten Sie Readly einmal kündigen wollen, können Sie dies jederzeit tun. Readly akzeptiert PayPal, SEPA-Lastschrift und Kreditkarten als Zahlungsmethoden.

Kostenloser Probemonat oder zwei Monate Readly für 99 Cent - so geht's:

Sie möchten Ihre Lieblingsmagazine und -zeitungen ohne Einschränkungen auf dem Gerät Ihrer Wahl lesen? Dann sollten Sie sich das exklusive Angebot von Readly nicht entgehen lassen. In wenigen Schritten sichern Sie sich Ihr Wunsch-Abo. Klicken Sie einfach auf den entsprechenden Button, melden Sie sich bei Readly an und schon können Sie loslegen. Je nach gewählter Option verlängert sich Ihr Abonnement ab dem zweiten beziehungsweise dritten Monat. Sie können Ihr Readly-Abo jederzeit in den Kontoeinstellungen kündigen, sodass das Abo zum Ende des Leistungszeitraums automatisch ausläuft. Readly 2 Monate für nur 99 Cent nutzen

Readly 1 Monat kostenlos nutzen





* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.