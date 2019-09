Media Markt-Megadeal: iPhone 11-Schnäppchen - jeden Tag ein neues Angebot

iPhone 11 im Angebot: Am Freitag (20. September 2019) ist es soweit. Das iPhone 11 mit der besten bisher verfügbaren Smartphone-Kamera kommt in den Verkauf.

"iPhone 11": Media Markt mit Schnäppchen-Angeboten

Media Markt hat sich das zum Anlass gemacht und für die Tage bis zum Verkaufsstart besondere Schnäppchen vorbereitet - jeden Tag ein neues: Bei Media Markt gibt es vom 16. September 2019 bis zum 19. September 2019 täglich ein unschlagbares Angebot passend zum neuen iPhone 11.

Schnäppchenjäger kommen damit eine ganze Woche lang auf ihre Kosten. Alle Angebote sind sowohl online als auch in allen Media Markt-Filialen deutschlandweit verfügbar.

Montag (16.09.2019): "JBL Tune 120, In-ear Wireless Kopfhörer Bluetooth" im Angebot

JBL Tune Wireless In-ear Kopfhörer hier für 69 Euro bei Media Markt

Angebot am Dienstag (17.09.2019) - "XLAYER Discover, Induktive Ladestation"

XLAYER Induktive Ladestation für 14,99 Euro bei Media Markt bestellen

Mittwochsangebot 18.09 - das "iPhone 11 Pro mit Magenta Mobil M Tarif"

iPhone 11 Pro mit Magenta Mobil M Tarif für 329 Euro einmalig und 59.95 Euro monatlich hier bei Media Markt bestellen

Donnerstag (19.09.2019): "BELKIN PowerHouse Induktive Ladestation" als Schnäppchen-Angebot

BELKIN Induktive Ladestation hier für 97,99 Euro bei Media Markt bestellen

Produktdetails zum neuen iPhone 11

6,1" LiquidRetina HD LCD Display (15,5cm Diagonale)3

Wasser- und Staubschutz (2Meter bis zu 30Minuten, IP68)1

12Megapixel Zwei-Kamera-System mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkelobjektiv, Nachtmodus, Porträtmodus und 4KVideo bis zu 60fps

12 Megapixel TrueDepth Frontkamera mit Porträtmodus, 4KVideo und Zeitlupe

FaceID für sicheres Authentifizieren und ApplePay

A13Bionic Chip mit NeuralEngine der 3.Generation

Schnellladen

Kabelloses Laden

iOS13 mit Dunkelmodus, neuen Tools zum Bearbeiten von Fotos und Videos und ganz neuen Datenschutzfunktionen