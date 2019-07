Marken Outlet Zeil am Main: Shopping-Spaß für die ganze Familie

Das lichtdurchflutete Shopping-Outlet in Zeil am Main bietet für alle etwas - für junge Familien mit Kindern ebenso wie für Singles, Pärchen und Senioren. Die Kleinsten können sich auf dem Spielplatz nach Herzenslust austoben. Wer zwischendurch etwas Ruhe und Kraft tanken will, für den ist das Cafe und Bistro "LeClou" mit seiner herrlichen Sonnenterrasse genau das Richtige. Dort gibt es leckere kleine Snacks und Kaffeespezialitäten.

Marken Outlet Zeil: Für jeden das Richtige

Das familienfreundliche Marken Outlet Zeil ist für Modebegeisterte und Shopping-Fans der ideale Ort, um ihrer Einkaufslust freien Lauf zu lassen. Die Outlet-Stores des Marken Outlet Zeil bieten ein reichhaltiges Sortiment:

Herren- und Damenmode Exklusive Auswahl an Trachtenmode Kinderbekleidung

Tag- und Nachtwäsche

Bettwäsche, Stoffe, Heimtextilien

Matratzen- und Boxspring-Betten

Strickgarne, Reißverschlüsse, Kurzwaren

Alles rund um Tisch und Küche

Dekorationsartikel

Anfahrt und Öffnungszeiten

Das Marken Outlet Zeil befindet sich in Zeil am Main, 5 Gehminuten von der Bahnstation Zeil entfernt. Von Bamberg circa 25 Minuten mit dem Auto entfernt.

Die genaue Adresse lautet:

Marken Outlet Zeil

Sander Straße 3

97475 Zeil am Main

Öffnungszeiten:

Das Marken Outlet Zeil hat Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.

Verkaufsoffene Sonntage 2019:

Dreimal hat das Marken Outlet Zeil 2019 auch am Sonntag für Sie geöffnet.

24.03.2019 von 13 – 18 Uhr

21.07.2019 von 13 – 18 Uhr

06.10.2019 von 13 – 18 Uhr

Bei Rückfragen erreichen Sie das Marken Outlet Zeil unter der Telefonnummer 09524/82240. Alternativ schreiben Sie eine E-Mail an info@markenoutlet-zeil.de.

Übrigens: In Franken gibt es zahlreiche Outlet-Stores, in denen Sie bares Geld sparen können. Eine Auswahl finden Sie in unseren Artikeln, beispielsweise Outlets in Oberfranken, 7 Top-Outlets in Unterfranken, Outlets in Mittelfranken und Top-Outlets in Bamberg.