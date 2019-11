Manipulation im Supermarkt: Diese 8 Tricks sollte man kennen

Wer seinen Einkauf nicht plant, kauft in der Regel mehr als er tatsächlich braucht: Eigentlich will man nur schnell durch den Laden gehen und die Einkaufsliste abarbeiten. An der Kasse stellt man dann fest: Der Einkaufswagen ist mit doppelt so viel Produkten beladen wie geplant. Doch wieso passiert uns das immer wieder?

Klar ist: Supermärkte wollen Gewinn machen und das mit möglichst wenig Aufwand. Das Ziel ihrer Kunden ist das Gegenteil: Sie wollen möglichst viele Produkte für kleines Geld erwerben. Im Laufe der Zeit haben die Supermarkt-Riesen verschiedene psychologische Tricks etabliert, die unser Unterbewusstsein manipulieren und dadurch unser Kaufverhalten beeinflussen. Welche das sind, erfahren Sie in diesem Artikel.