Maimarkt Ebensfeld

Musik, ein wahrer Blumenstrauß an Waren, Gaumenschmaus und Biergartenatmosphäre - der Ebensfelder Maimarkt am Sonntag, 5. Mai, zu dem der örtliche Gewerbeverband die Bevölkerung aus nah und fern einlädt, lohnt auch heuer wieder einen Besuch.

Der Maimarkt hat sich längst weit über die Gemeindegrenzen hinaus einen Namen gemacht. Dass die Veranstaltung in ihrer nun bereits 33. Auflage stattfinden kann, ist einmal mehr dem engagierten Team des Ebensfelder Gewerbeverbandes und ihrer Mitgliedsunternehmen zu verdanken. Da es sich im Vorjahr bewährte findet der beliebte Markt auch heuer wieder an der Friedenslinde statt. Nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr anfängt, beginnt der Markt um 11 Uhr.

Umfangreiches Angebot

Verkaufsstände, Handwerkerbuden und sonstige Gewerbetreibende der Region sind mit ihren Produkten vertreten. Die Vielfalt reicht von Holzschnitzereien und Honigwaren über Fahrräder bis zu Produkten eines Biobauern und hübscher Deko für Haus und Garten. Beim gemütlichen Bummeln findet sich vielleicht auch ein geeignetes Präsent für die Mamas, schließlich ist am darauf folgenden Sonntag Muttertag.

Mit leerem Magen bummelt es sich freilich schlecht. Deshalb werden die Besucher des Maimarktes darüber hinaus ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken vorfinden. Die junge Generation wird in Ebensfeld seit jeher aktiv in Aktionen und Feste eingebunden.

Musikalische Klänge

Am Nachmittag ab 14 Uhr präsentieren die verschiedensten Nachwuchsorchester der Musikvereinigung Ebensfeld anlässlich des Maimarktes am kommenden Sonntag an der Friedenslinde ihr Können. Den Auftakt machen die Jüngsten der beiden Flötengruppen um 14 Uhr, ab 14.25 Uhr spielen dann die beiden Bläserklassen der Pater-Lunkenbein-Schule auf, um 15 Uhr legt dann die Juniorband richtig los. Das große Finale präsentiert schließlich ab 15.15 Uhr die Erwachsenen-Bläserklasse "Bloos A-Moll", die eindrucksvoll beweisen wird, dass es nie zu spät ist, ein Musikinstrument zu erlernen.

Alljährlich ziehen viele Mitwirkende beim Maimarkt an einem Strang. Der Aufbau der Stände erfolgt bereits am Samstagnachmittag. Die Anlieger werden gebeten, im abgesperrten Bereich die Straßenränder freizuhalten von Pkw und Anhängern.