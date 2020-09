Lidl-Sneaker: Hype-Irrsinn um den Schuh vom Discounter - Bis zu 400 Euro

Alles fing als April-Scherz an - Pünktlich zum 1. April 2019 nahm der Discounter-Riese Lidl seine Kunden auf die Schippe und kündigte an, eine eigene Sneaker-Serie auf den Markt zu bringen. Was zunächst als Aprilscherz anfing, schlug im Netz solche hohe Wellen, dass Lidl im Herbst des selben Jahres tatsächlich eigene Sneaker verkaufte, jedoch nur in limitierter Auflage. Die Sneaker erfuhren so viel Zuspruch, dass sie in kürzester Zeit ausverkauft waren.

Aufgrund der riesigen Nachfrage ging der Discounter-Gigant noch einen Schritt weiter. Am 14. September 2020 brachte Lidl eine komplette Kollektion raus. Neun verschiedene Produkte sind in allen deutschen Lidl-Filialen sowie im Onlineshop erhältlich. Angefangen von Socken über T-Shirts bis hin zu Sneakern - Der Discounter hat ein breites Angebot an Produkten, zumindest so lange der Vorrat reicht.

Hype-Irrsinn um den Sneaker vom Discounter

Dass der Vorrat schnell erschöpft sein kann, zeigt das aktuelle Beispiel des Lidl-Sneakers, der momentan zu Höchstpreisen auf bekannten Verkaufsportalen wie eBay angeboten wird. Bei Lidl kostet das Original im Aktionszeitraum keine 20 Euro. Doch wer sich die Sneaker im Lidl-Onlineshop sichern will, der muss sich vertrösten lassen. Kunden können sich lediglich auf die Merkliste setzen lassen, in den Warenkorb kann man die Schuhe nicht packen. Alles nur ein gewiefter Marketing-Trick? Bereits nach 24 Stunden konnte man den Sneaker Online nicht mehr erwerben.

"Hype-Marken" wie Supreme machen es vor: Durch künstliche Verknappung entsteht Begehrlichkeit. Denn Begehrlichkeiten entstehen erst dann, wenn Produkte in der Überflussgesellschaft auch Seltenheitswert haben. Manch einer wittert das große Geschäft: Auf Ebay wir der Schuh aus der Kollektion 2020 für das doppelte und der limitierte Sneaker aus dem Jahr 2019 sogar für teilweise bis zu 400 Euro angeboten.

Grundsätzlich scheint die Kollektion sich großer Beliebtheit erfreuen zu können. Nach Lidl brachte auch der Konkurrent Aldi eine eigene Kollektion heraus. Doch nicht jeder versteht den Hype. Einige Kunden zeigen sich auf Social Media sogar irritiert. Warum sollte man das Lidl-Logo am Körper tragen und somit als eine Art mobiles Lidl-Werbebanner fungieren und dafür auch noch bezahlen? Ob die Leute die Kollektion nun mögen oder nicht - Lidl hat es erfolgreich geschafft Aufmerksamkeit zu generieren.

