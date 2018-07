Leichte Motorradhelme im ADAC-Test: Nur ein Drittel ist "gut"

*Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision von Amazon . Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis

Bei leichten Motorradhelmen gibt es deutliche Qualitätsunterschiede: Nur jeder dritte erreicht im Test die Note "gut". Das ist das Ergebnis einer Stichprobe vom ADAC , der neun Integralhelme zwischen 1265 und 1527 Gramm untersucht hat. Drei Modelle schnitten "gut" ab, weitere drei waren "befriedigend". Zwei erhielten ein "Ausreichend". Ein Modell fällt durch und ist "mangelhaft", weil es in der relevantesten Disziplin der Schlagprüfung durchfällt. Der Autoclub hat die Helme von 160 bis 595 Euro in den Kategorien Handhabung/Komfort, Aerodynamik, aktive Sicherheit/Sicht sowie passive Sicherheit/Unfallschutz untersucht.Testsieger ist der "Shoei NXR"* ab 429 Euro (Note: 2,2). Auch "gut" sind der "X-Lite X-803 Ultra Carbon"* für 529 Euro (2,4) und der "HJC RPHA 11 Carbon Lowin"* ab 550 Euro (2,5). Der günstigste Helm ist der "MTR S-10 Carbon" für 160 Euro. Er verfehlt knapp ein "gut" und ist mit der Note 2,7 "befriedigend". Fünf Helme haben abnehmbare Wangenpolster, die den Helfern nach einem Unfall das Abnehmen des Helmes erleichtern.Der ADAC rät, den Kopfschutz vor dem Kauf am besten bei einer Probefahrt auf dem eigenen Bike zu probieren, um Passform, Fahrgeräusche und das Gewicht einschätzen zu können.