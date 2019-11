LED-Fahrradlichter: Die beliebtesten Lichter bei Amazon im Vergleich

LED-Fahrradlichter im Vergleich: LED-Lampen halten nicht nur länger als herkömmliche Fahrradlichter, sie sind auch wesentlich heller. In der dunklen Jahreszeit wird die Fahrradtour mit einem LED-Licht somit viel sicherer. Wir stellen die beliebtesten LED-Lichter auf Amazon.de* vor:

DANSI Fahrrad-Batterie-Leuchtenset: Der Bestseller für kleines Geld

Das Dansi-Leuchtenset ist vielseitig einsetzbar und hat zwei Helligkeitsstufen. Man kann zwischen 30 und 15 Lux wählen und es so an die jeweiligen Lichtverhältnisse anpassen. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu sechs Stunden und einer einfachen Handhabung ist es für 9,58 Euro eine gute Alternative zu teureren Modellen.

DANSI Fahrrad-Leuchtenset

Der Premium-Bestseller unter den LED-Fahrradlichtern: Das Antimi LF-04-10P-Set

Das Antimi LF-04-10P-Set ist mit 27,99 Euro das teuerste in unserer Auswahl. Für diesen stolzen Preis bekommt man allerdings mit 60 Lux die doppelte Helligkeit und eine Akkulaufzeit von sieben Stunden. Das wasserdichte LED-Fahrradlicht-Set ist zudem per USB wiederaufladbar, sodass keine zusätzlichen Akkus gekauft werden müssen.

Das Antimi LF-04-10P-Set

Der Preis-Leistungs-Sieger: Das LIFEBEE-LED-Fahrradlichtset

Auch das LIFEBEE-LED-Fahrradlichtset verfügt über einen zweistufigen Lichtmodus, bei dem zwischen 30 und 15 Lux gewechselt werden kann. Der über USB aufladbare Akku erhellt den Radweg bis zu sieben Stunden lang. Das wasserdichte LED-Fahrradlicht ist mit 20,99 Euro unser Preis-Leistungs-Sieger.

Das LIFEBEE-LED-Fahrradlichtset

