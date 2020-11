Jetzt an Weihnachten denken

Socken? Krawatte? - "Was soll ich schenken?" Diesen Satz haben wir schon so oft gehört und irgendwann gesagt. Schenken ist schwierig in Zeiten, wo viele schon vieles haben. Deshalb sind Gutscheine oft beliebte Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.

Regionale Geschäfte unterstützen

Der Coronavirus hat für einen regelrechten Stillstand in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft geführt. Mit dem Kauf eines Gutscheins hat man nicht nur eine schöne Kleinigkeit für seine Liebsten zu Weihnachten, sondern unterstützt auch gleichzeitig die regionalen Geschäfte vor Ort. Die Gastronomie und der Einzelhandel sind vom sogenannten Lockdown wegen der Corona-Krise unmittelbar betroffen. Mit dem Kauf eines Gutscheins unterstützt man die Geschäftsleute vor Ort zusätzlich während der Corona-Krise.

Wie lange sind Gutscheine gültig?

Im Normalfall gilt folgendes: Ist der Gutschein unbefristet, also ohne Ablaufdatum? Dann ist der Gutschein für eine Frist von drei Jahren gültig. Die Frist beginnt immer erst am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. Beispiel: Wenn man im Mai 2019 einen unbefristeten Gutschein geschenkt bekommen hat, muss man ihn erst bis spätestens zum 31. Dezember 2022 einlösen.

Hat der Gutschein eine befristete Gültigkeitsdauer? Das ist in der Regel rechtens, außer die Frist ist zu knapp bemessen. Das Oberlandesgericht München zum Beispiel hat festgestellt, dass ein Gutschein für einen Einkauf bei einem Internethändler nicht auf ein Jahr befristet sein darf. Ist die Gültigkeitsdauer zu knapp bemessen, gilt der Gutschein bis zur Verjährung. Anders sieht es zum Beispiel mit Gutscheinen für eine Theaterveranstaltung aus, die an die Spielzeit gebunden sind. Das gleiche gilt auch bei Dienstleistungen wie Kosmetikbehandlungen oder Stadtrundfahrten. Da darf die Frist kürzer sein. Grund dafür ist, dass die Kosten für den Anbieter steigen könnten, zum Beispiel durch höhere Löhne. Genaues hinsehen, ob sich auf dem Gutschein ein Hinweis auf die Gültigkeit befindet, lohnt sich also.

Vom Friseur über das Cafe bis zum Fitnessstudio: Gutscheine kaufen, die zu einem späteren Zeitpunkt einlösbar sind. Denn eines ist auf jeden Fall klar: Der nächste Friseurbesuch findet statt - sobald die Krise überstanden ist.