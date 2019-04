Jetzt 35-Euro-Gutschein sichern: Starkes Schnäppchen im Greiff Factory-Store in Bamberg

Im Greiff Factory-Store in Bamberg können Sie jetzt für kurze Zeit noch mehr sparen: Denn vom 4. bis 6. April 2019 erhalten Sie einen Gutschein in Höhe von 35 Euro an der Kasse, wenn Sie für mindestens 150 Euro im Factory-Store einkaufen.

Im Greiff Factory-Store finden Sie zeitlose und aktuelle Qualitätskleidung für Damen und Herren in großer Auswahl und zu günstigen Preisen. Zu den gängigen Marken im Store zählen Street one, Cecil, Madonna, Mac, Comma, Gerry Weber, Taifun, Mustang, Jack&Jones, Gardeur, Bugatti, Digel, Wellensteyn und viele mehr.

Schnäppchen-Aktion im Greiff Factory-Store läuft bis 06.04.2019

Interessierte sollten schnell sein: Den Gutschein in Höhe von 35 Euro ab einem Einkaufswert von 150 Euro gibt es nur vom 4. bis 6. April 2019 im Greiff Factory-Store. Pro Person ist nur ein Wertgutschein möglich, die Verrechnung erfolgt an der Kasse.

Anfahrt zum Greiff Factory-Store in Bamberg

Sie finden den Greiff Factory-Store im Bamberger Osten. Die genau Adresse lautet: Greiff Factory-Store, Memmelsdorfer Straße 250, 96052 Bamberg. Parkplätze finden Sie direkt vor dem Geschäft.

Der Greiff Factory-Store hat Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Bei Rückfragen erreichen Sie den Store unter der Telefonnummer 0951/405278.

