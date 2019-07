inFranken.de Deal: 10 Bocksbeutel Silvaner 2018 und 2 Kristallgläser für nur 49,90 statt 104,40 Euro

Kaum jemand versteht sich auf die Besonderheiten der Rebsorte Silvaner so großartig wie die Winzergemeinschaft Franken. Sie hat den duftigen, trockenen Silvaner Kabinett 2018 erzeugt, den Sie jetzt zum Sonderpreis im exklusiven Deal von inFranken.de bestellen können.

Neun Weine der Winzergemeinschaft Franken haben auf der diesjährigen Berliner Wein Trophy Goldmedaillen gewonnen! Kein Wunder, dass die Jury daraufhin die Franken zur "Besten Genossenschaft Deutschlands" kürte.

Das Silvaner-Paket von wirwinzer.de im Überblick

Dieses exklusive Weinpaket* ist nur über unseren Partner erhältlich: Zehn Flaschen Silvaner Kabinett trocken und zwei Weißweingläser statt für 104,40 Euro nur 49,90 Euro. Sie erhalten über 52 % Rabatt und sparen 54,50 Euro. Versand inklusive.

10x Silvaner Kabinett Franken (2018)

1x 2er Set Schott Zwiesel Pure Weißweingläser

2018 Silvaner Kabinett trocken - Winzergemeinschaft Franken

Die für Franken prägende Rebsorte ist der Silvaner. Eine uralte Rebe, die in Franken seit dem 17. Jahrhundert Tradition hat. Und die es jetzt zu entdecken gilt, denn mit ihrem klaren Aroma und ihrem würzig-fruchtigem Geschmack passt sie ideal zum Essen. Dies Exemplar ist herrlich leicht und duftig - ganz so wie es sein soll! Der reguläre Preis für eine 0,75-Liter-Flasche dieses hervorragenden Weines beträgt 9,90 Euro.

2er-Set Zwiesel Kristallglas "Pure" Weißweinglas

"Pure" von Schott Zwiesel bringt Genussfreude auf den Punkt. Diese Kelche lassen Ihre Weine atmen und unterstreichen das Bouquet. So macht anstoßen Freude!

Wer Weißwein mag, wird dieses exklusive Weinpaket lieben! Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen und bestellen Sie direkt bei wirwinzer.de, der Winzergemeinschaft Franken*. Es fallen keine Versandkosten für Sie an.

