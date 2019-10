Große Neueröffnung von expert Kronach am 24.10.2019: Neueröffnungskracher satt!

expert Jakob in Kronach meldet sich nach dem Umbau mit tollen Angeboten zurück: Am 24. Oktober 2019 ab 8 Uhr feiert die Filiale am Hammersteig große Neueröffnung. Und alle Kunden feiern mit! Denn expert Kronach haut jede Menge Neueröffnungskracher raus, mit denen Sie bares Geld sparen können. Eines von vielen Highlights: das Samsung Galaxy A30s für nur 242 Euro. Da lohnt sich das Vorbeischauen auf jeden Fall für Sie!

Schnäppchen-Highlight bei expert Kronach: Samsung Galaxy A30

jetzt für nur 242 Euro

Octa-Core-Prozessor (2x 1,8 GHz + 6x 1,6 GHz)

Android™ 9.0

4 GB Arbeitsspeicher, microSD-Cardslot

LTE , Dual-SIM

in schwarz, weiß und grün erhältlich

Los geht's am 24.10.2019 ab 8 Uhr morgens. Alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von expert Kronach.

Anfahrt zu expert in Kronach

Am besten schauen Sie direkt in der Filiale vorbei. Die genaue Adresse lautet: expert Kronach GmbH, Hammersteig 1, 96317 Kronach

Die expert Filiale in Kronach hat montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 18 Uhr.

Bei Rückfragen erreichen Sie expert Kronach unter der Telefonnummer 09261/610930. Alternativ finden Sie ein Kontaktformular auf der offiziellen Website.

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren und sparen





Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.