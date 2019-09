Große Neueröffnung bei expert Bayreuth: Top Angebote am 12.09.2019

Endlich ist der Umbau vorbei - verpassen Sie die große Neueröffnung von expert in Bayreuth nicht: Sichern Sie sich am Donnerstag, den 12.09.2019, tolle Neueröffnungskracher zu sensationellen Preisen in Ihrer Filiale. Ab 8 Uhr geht's los. Unter anderem mit dabei ist ein Samsung-4K-TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale für nur 499 Euro statt 798 Euro!

Der Samsung 55 Zoll 4K Ultra HD-TV im Überblick

LCD-TV mit 138 cm (55'') Bildschirmdiagonale

4K Ultra HD mit 3840 x 2160 Pixel

Triple Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD

2.000 PQI, HDR 10+, USB-Recording

Smart TV, DLNA, unterstützt Alexa und Google Assistant

VESA-Norm: 200 x 200 mm

3x HDMI, 2x USB, 1x CI+-Slot, LAN, WLAN, WiFi Direct

Abmessungen (BxHxT): ca. 123,86 x 80,0 x 35,01 cm mit Fuß

Anfahrt zu expert Jakob Bayreuth

Am besten schauen Sie am Donnerstag, den 12.09.2019, direkt in der Filiale in Bayreuth vorbei. Die genaue Adresse lautet: expert Jakob Bayreuth GmbH, Bindlacher Straße 8, 95448 Bayreuth.

Die expert-Filiale in Bayreuth hat Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 18 Uhr. Am Tag der Neueröffnung geht es schon um 8 Uhr los! Bei Rückfragen erreichen Sie die Filiale unter der Telefonnummer 0921/79770.





*Aktion nur gültig am 12.09.2019. Die Aktion gilt nicht für Cash-Karten, Gutscheine und Serviceleistungen sowie Apple-Produkte und Produkte aus der aktuellen Werbung. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Aktion nur gültig für vorrätige Ware.

Hinweis: Es handelt sich um ein verkauftes Partnerangebot, das von uns redaktionell geprüft wurde. Für die Präsentation des Angebots erhalten wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.