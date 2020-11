Geschenkidee zu Weihnachten: Gutscheine

Kneipengänger spüren es sehr deutlich: Wenn das Treffen zum Feierabendbier ausfällt, fehlt etwas. Stammgäste stehen vor verschlossenen Türen. Kosmetik, Fitness und vieles andere mehr: Fehlanzeige. Kurzum stehen auf der einen Seite Menschen, die eine Serviceleistung vor Ort wünschen, auf der anderen Seite Dienstleister, die gerne ihren Service an den Mann (oder die Frau) bringen würden. Steigende Infektionszahlen führten zu einem erneuten Lockdown. Wer jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und nach der Krise geöffnete und nicht endgültig geschlossene Türen vorfinden will, sollte handeln.

Regionale Geschäfte unterstützen

Ganz einfach gelingt es mit Gutscheinen. Und, wer bereits Karten für eine Veranstaltung erworben hat, sollte sie behalten. Wer nicht storniert, sichert seinem lokalen Anbieter die Zusage, eine Veranstaltung oder die bereits gekaufte Dienstleistung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Viele lokale Geschäfte bieten einen eigenen Online-Versand an, es lohnt sich, einen Blick auf die Homepage zu werfen und entsprechend zu bestellen.

Bei Restaurants dagegen ist es relativ einfach: Anrufen, Wunschgutschein angeben und abholen. Es gibt sogar Gastronomiebetriebe, die ein Weihnachtsmenü oder einen kulinarischen Silvesterkracher "To Go" anbieten. Eine wunderbare Geschenk-Idee! Man spart sich (oder dem Beschenkten) das Einkaufen, kann sich daheim entspannt zurücklehnen, ganz bequem das Sterne-Menü abholen und es dann zuhause genießen. Oder, wie wäre es gleich mit einer Kundenkarte?

Besonders betroffen

Gerade die kleinen, meist noch Inhabergeführten Geschäfte kämpfen um ihre Existenz und sind von der Krise besonders betroffen und gerade sie geben den Innenstädten noch eine eigene Identität. Wie die Innenstadt in Zukunft aussieht, entscheiden nicht erst seit der Corona-Pandemie die Menschen vor Ort. Die Erkenntnis, dass, wer vor Ort ausgeht und einkauft, das Überleben der lokalen Gastronomie und Dienstleister sichert, ist natürlich nicht neu, kommt in einer Krise aber ganz besonders zum Tragen.

Eines ist in diesem Jahr besonders wichtig: Rechtzeitig einen Gutschein organisieren! Zum einen, um den Rummel, der meistens in den wenigen Tagen vor Weihnachten zu beobachten ist, zu umgehen, zum anderen, um sicher zu gehen, dass man den richtigen Gutschein bekommt. Am besten ruft man vorab im Geschäft der Wahl an und fragt nach, die meisten Dienstleister bieten sogar einen Verpackunsservice an. Schenken kann wirklich ganz einfach sein!

Wie lange sind Gutscheine gültig?

Im Normalfall gilt folgendes: Ist der Gutschein unbefristet, also ohne Ablaufdatum? Dann ist der Gutschein für eine Frist von drei Jahren gültig. Die Frist beginnt immer erst am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. Beispiel: Wenn man im Mai 2019 einen unbefristeten Gutschein geschenkt bekommen hat, muss man ihn erst bis spätestens zum 31. Dezember 2022 einlösen.

Hat der Gutschein eine befristete Gültigkeitsdauer? Das ist in der Regel rechtens, außer die Frist ist zu knapp bemessen. Das Oberlandesgericht München zum Beispiel hat festgestellt, dass ein Gutschein für einen Einkauf bei einem Internethändler nicht auf ein Jahr befristet sein darf. Ist die Gültigkeitsdauer zu knapp bemessen, gilt der Gutschein bis zur Verjährung. Anders sieht es zum Beispiel mit Gutscheinen für eine Theaterveranstaltung aus, die an die Spielzeit gebunden sind. Das gleiche gilt auch bei Dienstleistungen wie Kosmetikbehandlungen oder Stadtrundfahrten. Da darf die Frist kürzer sein. Grund dafür ist, dass die Kosten für den Anbieter steigen könnten, zum Beispiel durch höhere Löhne. Genaues hinsehen, ob sich auf dem Gutschein ein Hinweis auf die Gültigkeit befindet, lohnt sich also.

Vom Friseur über das Café bis zum Fitnessstudio: Gutscheine kaufen, die zu einem späteren Zeitpunkt einlösbar sind. Denn eines ist auf jeden Fall klar: Der nächste Friseurbesuch findet statt - sobald die Krise überstanden ist.Anja Vorndran/red