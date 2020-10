Der "Tag der Deutschen Einheit" ist in allen Bundesländern Feiertag. Heißt: Alle Läden haben eigentlich geschlossen. Eigentlich! In manchen Orten oder Städten in Franken können Sie trotz Feiertag am 3. Oktober einkaufen gehen. Wir haben eine Liste für Sie zusammengestellt.

Einkaufen am Feiertag in Oberfranken:

Verkaufsoffener Feiertag Kronach

In Kronach haben die Geschäfte geöffnet. Wie die Stadt Kronach auf ihrer Website mitteilt, laden zahlreiche Läden in der Innenstadt ab 13 Uhr zum Shoppen ein. Teile des Bauernmarktes haben ebenfalls für Sie geöffnet. Der verkaufsoffene Feiertag in Kronach findet unter den Abstands- und Hygieneauflagen statt. Deshalb wird es auch keine Musik, Straßenverkauf oder etwa einen Bierausschank im Freien geben. Nichtsdestotrotz freut sich die Stadt Kronach auf den Feiertag mit Ihnen.

Antik- und Trödelmarkt in Bamberg kurzfristig abgesagt

Lange habe man sich diese Entscheidung offen gelassen, heißt es auf der Internetseite des Antikmarkts in Bamberg. Aber die Verantwortlichen "sehen jetzt aber keine andere verantwortbare Möglichkeit. Zu groß ist die Unsicherheit und die Gefahr, dass Menschen sich in größerem Umfang infizieren.". Der Antik- und Trödelmarkt hätte heute von 11 bis 18 Uhr unter strengend Hygieneauflagen stattfinden sollen.

Michelauer Einkaufskorb fällt aus

Eigentlich fand am 3. Oktober auch immer der Michelauer Einkaufskorb mit zahlreichen geöffneten Geschäften und einer Hüpfburg für die Kleinen statt. Aufgrund der Coronapandemie muss die Veranstaltungen heuer allerdings ausfallen.

Einkaufen am Feiertag in Mittelfranken:

Lebensmittel bei Lidl in Nürnberg am Feiertag einkaufen

Die Lidl-Filiale im Hauptbahnhof in Nürnberg hat unter der Woche zwei Stunden länger als andere Supermärkte geöffnet. Sie schließt erst um 22 Uhr. Auch am Tag der Deutschen Einheit hat der Discounter im Hauptbahnhof geöffnet: Von 8 bis 21 Uhr hat die Filiale am 3. Oktober 2020 geöffnet.

Verkaufsoffener Feiertag beim Bekleidungshaus Murk (Wachenroth)

Auch in Wachenroth kann am Tag der Deutschen Einheit im Bekleidungshaus Murk fleißig geshoppt werden. Das Bekleidungsgeschäft ist mit über 200 Modemarken das führende Modehaus in Mittelfranken. Dieses hat am 3. Oktober von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Sie können sich hierbei auf viele Angebote und Aktionen freuen.

Alternativen in Unterfranken:

Zwar haben die meisten Geschäfte in Unterfranken am 3. Oktober geschlossen, dafür finden am 4. Oktober einige verkaufsoffene Sonntage statt. Zum Shoppen laden demnach die Städte Zellingen, Zeil am Main und Alzenau am 4. Oktober ein.