Exklusives Angebot: Whisky-Tasting in Bamberg zum Sparpreis

Whisky-Freunde aufgepasst: Wir haben ein exklusives Angebot für Sie! Mit unserem Franken-Deal können Sie sich jetzt ein Whisky-Tasting bei Premium-Malts in Bamberg mit sechs hochwertigen Single Malts im Preissegment von je 60 bis 130 Euro sichern. Das Tasting findet im historischen Felsenkeller aus dem 16. Jahrhundert unter dem brandneuen Geschäft in der Bamberger Sandstraße statt. Kleine Häppchen werden dazu gereicht.

Franken-Deal: Whisky-Tasting extra günstig

Nur bei inFranken.de erhalten Sie die Teilnahme an der Whisky-Verkostung für nur 59,90 Euro statt regulär 69,90 Euro. Die Teilnehmerzahl ist pro Tasting auf 20 Personen begrenzt - also überlegen Sie nicht zu lange! Ein Whisky-Tasting ist ein ideales Geschenk, beispielsweise zu Weihnachten. Dazu passen auch die beiden Termine, die Geschäftsführer René Tröger für seine Gäste ausgewählt hat.

Zwei Tasting-Termine stehen zur Auswahl

Termin 1: Freitag, 27.12.2019 - mehr Infos & Buchung

Ein unvergesslicher Abend mit großartigen Whiskys

Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit hochwertigen Whiskys, leckeren Häppchen und vielen spannenden Fakten zum "flüssigen Gold" zum exklusiven Vorzugspreis von nur 59,90 Euro. Buchen Sie jetzt direkt über den Online-Shop von Premium-Malts. Bezahlen können Sie schnell und einfach via PayPal oder per Überweisung. Ihre Eintrittskarten für das Tasting erhalten Sie per E-Mail-Bestellbestätigung. Alternativ können Sie natürlich auch direkt im Laden in der Unteren Sandstraße 2, 96047 Bamberg vorbeischauen.

Premium-Malts steht für ausgewählte Whiskys, Rum, Gin und schöne, unvergessliche Abende. Der Laden hat im August 2019 in der Bamberger Sandstraße eröffnet. Premium-Malts führt über 300 Whisky-Sorten, knapp 100 Sorten Rum und eine Vielzahl von Gins.





