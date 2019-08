Exklusives Primitivo-Paket für nur 49 statt 86,90 Euro: Sparen Sie 44 % mit dem inFranken.de-Deal

Italien ist nicht nur eines unserer beliebtesten Urlaubsziele, auch Weinliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Von knackig frischen Weißweinen bis zu schweren Rotweinen lässt sich hier für jedes Budget und alle Geschmacksknospen etwas finden. Diese sechs erlesenen Primitivo-Weine* im exklusiven inFranken.de-Deal kommen aus der Region Apulien, dem Stiefelabsatzes Italiens. Die Region profitiert vom Klima rund um das Mittelmeer mit warmen Wintern und heißen, feuchten Sommern. Gepaart mit Kalk- und Sandböden finden die Primitivo-Trauben hier optimale Bedingungen.

Das Beste, was der Primitivo zu bieten hat

Erleben Sie mit diesem Paket das Beste, was der Primitivo aus Süditalien hervorzubringen vermag*. Nicht umsonst gehört er zu den beliebtesten Rotweinen Italiens. Seine Eleganz, die herrlich reife Frucht, die wenigen Gerbstoffe und die moderate Säure, all das kommt an und verdeutlicht, warum der Primitivo derzeit zu den angesagtesten Weinen Deutschlands zählt. Das inFranken.de-Weinpaket wurde vom beliebten Spezialversand Silkes Weinkeller für unsere Leser zusammengestellt. Die Mitarbeiter verfügen über jahrelange Erfahrung und haben eine Bandbreite erlesener Primitivo-Weine für dieses Paket ausgewählt.

Das exklusive inFranken.de-Probierpaket* enthält je eine Flasche San Marzano Talò Primitivo Cabernet Sauvignon 2018, Vigneti del Salento Zolla Primitivo di Manduria 2017, La Prima Scelta Primitivo 2017, Zinfandel Puglia 2018, San Marzano Lamadoro Primitivo 2018, Poggio Lauro Alchymia Primitivo 2015 sowie den Original Pulltap's Korkenzieher mit Sommelier-Messer.

Freuen Sie sich auf diese herrlichen Primitivo-Weine

San Marzano Talò Primitivo Cabernet Sauvignon 2018

Bringt die Sinne zum Leuchten! Der Name Talò leitet sich vom italienischen Wort falò (dt. Feuer od. Freudenfeuer) ab, denn San Marzano wird auch Ort des Lichts genannt, wegen des Feuers, das die Bewohner jedes Jahr zu Ehren der Schutzheiligen lodern lassen. Alte Reben und Olivenbaumzweige werden verbrannt und jeder Funke nährt die Hoffnung. Diese Show, die die Nacht zum Leuchten bringt und die Dämmerung verblassen lässt, können Sie wunderbar im San Marzano Talò Primitivo Cabernet Sauvignon selbst wiederfinden. Nach sechsmonatiger Reifephase vereint er die Vorzüge beider Traubensorten - die warme Weichheit des Primitivo mit der kräftigen Struktur des Cabernet - zu einem harmonischen Wein, den es so bisher noch nicht gab.

Vigneti del Salento Zolla Primitivo di Manduria 2017

Nach 6-8 monatigem Barriqueausbau in französischer Eiche lässt der Zolla Primitivo einen verstehen, warum sich der Primitivo in den letzten Jahren ständig wachsender Beliebtheit erfreut. Er bereitet ungeheuren Trinkspaß, ist süffig und glänzt mit herrlich reifer Frucht bei nur wenigen Gerbstoffen und moderater Säure. 96 Punkte von Weinpapst Luca Maroni!

La Prima Scelta Primitivo 2017

100% Primitivo - 100% Genuss. La Prima Scelta - ins Deutsche übersetzt: Die erste Wahl - wählte der renommierte Önologe Mario Ercolino als Namen für diese schmackhafte Weinkreation. Einfach passend, liefert La Prima Scelta doch alles, was wir bei einem gut gemachten Primitivo-Wein entdecken wollen. Seine Eleganz, die herrlich reife Frucht, die wenigen Gerbstoffe und die moderate Säure, all das trifft den Geschmack von anspruchsvollen Genießern. In dieser Preisklasse ist wirklich kaum etwas Besseres zu bekommen. 96 Punkte von Weinpapst Luca Maroni.

Zinfandel Puglia 2018

Schonendste Verfahren im Keller, wie das behutsame untertauchen der Maische/Trauben, garantieren beim Zinfandel Puglia perfekt ausbalancierte Tannine und delikate Fruchtaromen. Dieser Wein aus Salento bietet ein wunderbar weiches Genuss-Erlebnis und muss sich so vor keinem Zinfandel aus der neuen Welt verstecken! Und wer sich jetzt wundert: "Zinfandel" ist nur ein anderes Wort für "Primitivo".

San Marzano Lamadoro Primitivo 2018

Der San Marzano Lamadoro repräsentiert einen gut gemachten, fruchtbetonten Primitivo, der unkomplizierten Trinkgenuss zum kleinen Preis bietet und zeigt dabei eine Qualität, um auf jeglichen Beliebtheitsskalen zu Höhenflügen anzusetzen. Der Primitivo ist die traditionelle Rebsorte in der Region Apulien. Der Name kommt von ihrer frühen Reife (primo = der Erste), die sie bereits Anfang September mit kraftvoller Konzentration erreicht, welche sich dann in den Weinen wiederfindet.

Poggio Lauro Alchymia Primitivo 2015

Alchymia verwandelt beste Trauben in höchsten Genuss. Mit dem Poggio Lauro Alchymia Primitivo haben sie zweifelsohne einen edlen Wein im Glas. Mit seiner samtigen Weichheit, aromatischen Vielfalt und Eleganz wird er Ihren Gaumen genauso überzeugen, wie den der Kritiker: Goldmedaille bei der 21. Berliner Wein Trophy und 98/99 Punkte vom italienischen Weinpapst Luca Maroni sprechen für sich!

Und dieses Profi-Werkzeug bekommen Sie dazu

Original Pulltap's Korkenzieher

Ergonomisches Sommelier-Messer aus Metall in höchster Qualität. Versenkbare Spirale mit Antifriktionsbeschichtung, die das Gleiten in allen Arten von Kork oder synthetischen Stopfen erleichtert. Die Spirale wurde mit dem idealen Einfallswinkel entworfen, um ihre Funktion zu optimieren. Geköpfte Klinge mit Gelenk. Doppelt vernickelter Gelenkhebel, der das vertikale Herausziehen des Korks gewährleistet. Der Korkenzieher für Profis.

Lassen Sie sich diesen exklusiven Deal nicht entgehen und sparen Sie 44 Prozent! Bestellen Sie jetzt sechs erlesene Primitivo-Weine in einem unschlagbar günstigen Paket*, das es so ausschließlich bei inFranken.de gibt. Den Profi-Korkenzieher erhalten Sie kostenlos dazu. Die Bestellung innerhalb Deutschlands ist für Sie natürlich versandkostenfrei!

