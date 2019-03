Hier findet man alles an einem Ort, von Fastfood über den Discounter bis hin zum Lebensmittel Großmarkt, von Möbeln über Elektrogeräten und Autohäusern bis hin zum Drogeriemarkt; genügend Parkmöglichkeiten inklusive. Die Bandbreite ist dementsprechend riesig. Schritt für Schritt ist hier in den letzten Jahren das Gewerbegebiet "Lauterer Höhe" im Norden von Coburg zu einem neuen weit über die Region hinaus beliebten Stadtviertel geworden. Und ganz ohne Zweifel, es hat die Zentralität des Oberzentrums dabei enorm gestärkt. Nicht umsonst wird das Gewerbegebiet als "Zentrum der Mobilität" bezeichnet. Hochqualifizierte Betriebe haben sich bereits angesiedelt. Weitere Projekte werden folgen.

Dynamisch in die Zukunft

Eine Heimat für mobile Unternehmen - so versteht sich die "Lauterer Höhe" als Zentrum für Mobilität. Damit entwickelt der neue Standort eine eigene Identität, einen eigenen städtebaulichen Wert. Dazu trägt ein attraktiver Bebauungsplan mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten bei. "Der erste Grundsatz des Erfolgreichen ist seine Beweglichkeit", sagt ein altes Unternehmer-Sprichwort. Und Mobilität als Motto, das spiegelt sich auch im Bebauungsplan des Gewerbeparks Lauterer Höhe wider. Hier ist Raum für Unternehmen, die für Mobilität stehen.

Die Stärken und Potentiale

Die Lauterer Höhe lebt von einem zukunftsfähiges Nutzungskonzept. Optimale Unterstützung erhält man auch durch die Stadt Coburg und ihre flexible Tochter, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Auch Key-Investoren, die sich bereits für die Lauterer Höhe entschieden haben, unter anderem Autohäuser, ein Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter der neuesten Generation, ausgewählte Fachmärkte sowie Freizeit-Objekte, sprechen für das Potential der Lauterer Höhe. Zudem verfügt das Gewerbegebiet im Coburger Norden eine hervorragende Verkehrsanbindung durch die direkte Nähe zur Bundesstraße B4 und Autobahn A73 - zahlreiche kostenfreie Parkplätze inklusive.

Investieren Sie: Was noch kommt

Ein verarbeitendes Gewerbe, Handwerk und Dienstleister sowie Chancen, Entwicklung, Prosperität - dafür möchte Coburg mit seinem Gewerbegebiet "Lauterer Höhe" stehen. Auch Projekte wie beispielsweise ein Anschluss an die ICE-Strecke München-Berlin sind in Planung.

Wer in Coburg investiert, erhält aktive Unterstützung durch Wirtschaft und Stadt. Hier wird das Grundstück direkt von der Stadt gekauft und das aus erster Hand. Baugenehmigungen werden in Hochgeschwindigkeit bearbeitet. Generell sprechen Entscheider mit Entscheidern, das Wege enorm verkürzt. Und last but not least: Coburg hat mit 310 Prozentpunkten einen der niedrigsten Gewerbesteuerhebesätze aller kreisfreien Städte Deutschlands.