Dicke Sohlen, Logomania und Crazy Heels: Das sind die Schuhtrends 2019

Auf der Messe Gallery Shoes in Düsseldorf wurden die Schuhtrends für das Jahr 2019 präsentiert. Die neuen Schuhe sind vor allem eins: ausgefallen. Verrückte Muster, große Logos und besondere Sohlen, der Kreativität scheinen keine Grenzen gesetzt. Die Schuhtrends 2019 im Überblick.

Schuhe 2019: Hauptsache farbenfroh

Wer nächstes Jahr im Trend liegen will, kann seine Lieblingsfarbe an den Füßen tragen. Denn statt sonst eher zurückhaltender Töne sind im nächsten Jahr vor allem bunte Schuhe in Mode.

Trend 2019: Logomania

Neben einer breiten Farbpalette werden auch große Logos immer beliebter. Der Trend "Logomania" setzt sich im nächsten Jahr nun auch auf dem Schuhmarkt durch. Dabei wird das Logo der Marken fettgedruckt auf den Schuhen präsentiert.

Nächstes Jahr en vogue: Ausgefallene Muster

Nicht nur die Farben werden 2019 ausgefallener, sondern auch die Muster. Während Schuhe bisher eher konservativ gehalten wurden, wird es im nächsten Jahr extravagant. Den Mustern sind keine Grenzen gesetzt.

Das kommt 2019: Sneaker mit extra dicker Sohle

Stan Smith Sneaker waren gestern. Es ist Zeit für was Neues: Die Designer wollten einen an "Streetwear"- und "Hip-Hop"-Style angelehnten Sneaker schaffen, der dennoch optisch völlig neu ist. Daher entschieden sie sich dazu, die Sneaker vor allem durch eines hervorzuheben: extra dicke Sohlen.

Der letzte Schrei: Crazy Heels

Wer auch auf hohen Schuhen im nächsten Jahr mit dem Trend gehen will, der sollte sich neben einer knalligen Farbe vor allem Heels mit einem besonderen Absatz zulegen. Dem sind keine Limits gesetzt: Je ausgefallener der Absatz ist, desto besser.

