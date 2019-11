Praxistest: Toniebox überzeugt die Nutzer

Robuste Musikbox zum Mitnehmen: Die Toniebox als Alternative für CD und Kassetten

Geschenkidee für Weihnachten

Viele Hörspielfiguren bieten langfristigen Spaß und Geschenkideen für Familie und Freunde

Gerade vor Weihnachten ist es eine gute Geschenkidee das Audiosystem für Kinder zu besorgen. Was die Musikbox taugt, haben wir im Praxistest herausgefunden:

Die Toniebox im Praxistest - ein Erfahrungsbericht: Kinder hören gerne Geschichten. Ob vorgelesen oder auf einem Tonträger. Früher war es die Kassette, die uns Märchen, Hörspiele und anderes nahebrachte. Dann kam die CD. Leider können meine Kinder viele Lieblinge meiner Kindheit nicht mehr genießen, denn: Die Kassetten und CDs sind schlicht kaputt. Ausgeleiert, zerkratzt, zerbrochen.

Nachdem auch Abspielgeräte wie CD-Player und Kassettenrekorder oft nicht lange halten, haben wir uns für unsere Kinder nach Alternativen umgesehen. Dabei sind wir durch Tipps von Bekannten auf die Toniebox gestoßen. Uns wurde die Musikbox als Wunderwerk angepriesen: Unkaputtbar, kinderleicht zu bedienen und darüber hinaus noch hübsch anzusehen.