TipToi: Bücher und Spiele stark reduziert beim Black Friday 2019 bei Amazon

TipToi-Starterset beim Black Friday - stark reduziert

Das digitale Audio-Lernspielzeug mit Spielen und Büchern im Praxistest

Beim Black Friday bei Amazon sind die TipToi-Produkte* gerade wieder stark reduziert - das Starterset gibt es für knapp 40 Euro statt sonst fast 60 Euro. Aber taugt der Stift auch etwas oder nervt das Audio-Lernspielzeug irgendwann? Wir haben getestet und stellen Ihnen unsere Erfahrungen vor:

TipToi: Lernen mit interaktiven Büchern und Spielen

Bücher sind für Kinder bereits ab dem Kleinkindalter interessant: Bunte Bilder regen zum Entdecken und Lernen an. Fühlbücher und Bilderbücher begeistern bereits die Kleinsten, im besten Fall lässt das Interesse an Büchern auch später nicht nach.

Das TipToi-Starterset stark reduziert jetzt bei Amazon*

Da die Stimme nicht immer zum Vorlesen trägt und Kinder auch selbst entdecken können sollen, haben wir uns irgendwann dazu entschieden, für den Nachwuchs die TipToi-Bücher des Ravensburger-Verlags anzuschaffen. Diese versprechen, Kinder durch interaktive Sprachfunktionen mit leichter Bedienung zu fesseln und für den Spaß zwischen zwei Buchdeckeln nachhaltig zu begeistern.

Im Starterset waren der TipToi-Stift* sowie ein Bilder-Wörterbuch enthalten. (Je nach Ausführung gibt es Bilder-Wörterbücher oder Bilderbücher z.B. über den Bauernhof) Dazu ein Datenkabel, um Sprachdateien auf den Stift zu laden.

Die Mischung aus Hörspiel und Bilderbuch als Schnäppchen-Geschenkidee zu Weihnachten

Jedes Buch ist nämlich mit einer Technik zwischen den Seiten versehen, die mit dem Stift interagiert, wenn dieser über bestimmte Stellen im Buch geführt wird. Aus dem Lautsprecher im Stift erklingen dann Sprache oder Musik - je nach Programmierung.