Red Friday bei Media Markt gestartet: Die besten Angebote zum Black Friday

Schnäppchenjäger aufgepasst: Passend zur Farbe des Unternehmens feiert Media Markt auch in diesem Jahr wieder den Red Friday*. Der findet, genauso wie der Black Friday, am 29. November 2019 statt. Alle Technik-Schnäppchen stehen bereit! Hier sind unsere Empfehlungen.

Drei Tage lang bekommen alle Sparfüchse das, wonach sie suchen: Elektronik-Schnäppchen bis zum Abwinken. Offiziell feiert Media-Markt seine Schnäppchen-Party nämlich über den Black beziehungsweise Red Friday hinaus.

Media Markt feiert drei Tage lang Red Friday

Mit dem Red Friday ist die Shopping-Party bei Media Markt noch lange nicht vorbei, es geht auch danach munter weiter: Bei der "Red Friday After-Shopping Party" haut Media Markt alles raus, was an Angeboten übrig ist - und legt neue Schnäppchen nach.

Also ganz egal, ob Sie schon einmal die Weihnachtskäufe erledigen oder einen lange gehegten Traum erfüllen wollen - bei Media Markt können Sie zum Red Friday in sämtlichen Produktkategorien Schnäppchen abstauben. Über Smartphones* und Fernseher* bis hin zuKaffeevollautomaten* - Media Markt setzt nach eigener Aussage den Rotstift an.

Black Friday: Auch Amazon bietet jede Menge Schnäppchen

Aber nicht nur bei Media Markt gibt es zahlreiche Schnäppchen zum Black Friday. Amazon* hat bereits eine Woche vor dem eigentlichen schwarzen Freitag eine ganze Schnäppchenwoche eingeläutet. Und auch bei vielen weiteren Onlinehändlern lässt es sich bereits seit einigen Tagen kräftig sparen.

Was ist der Black Friday?

Beim Black Friday handelt es sich um eine der größten Schnäppchenaktionen des Jahres. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving, welches in den USA traditionell am 4. Donnerstag im Monat November gefeiert wird. Bei Media Markt heißt das Schnäppchen-Spektakel "Red Friday" - das hängt mit der Unternehmensfarbe, aber vermutlich auch markenrechtlichen Gründen zusammen.

Auch 2019 liegt der Fokus des Black Friday - zumindest in Deutschland - auf dem Online-Handel. Internet-Händler bieten ihren Kunden jede Menge Schnäppchen zu teils deutlich reduzierten Preisen an. Doch ob sich die vermeintlichen Schnäppchen wirklich lohnen, können Sie zum Beispiel über die Preissuchmaschine Idealo.de* herausfinden. Geben Sie dort einfach Ihren Wunschartikel ein und vergleichen den Preis der verschiedenen Anbieter.

Tolle Angebote zum Red Friday bei Media Markt

Das LENOVO IdeaPad L340 für nur 555 Euro stat 640 Euro

17.3 Zoll Display

8 GB Arbeitsspeicher

Windows 10

Festplatte 1: SSD, 128 GB, SATA 6 Gbps

Festplatte 2: HDD, 1 TB, 5400 U/Min., SATA

Schauen Sie sich das LENOVO IdeaPad L340 bei Media Markt an*.

Das HUAWEI P smart+ für nur 169 statt 299 Euro

4GB Arbeitsspeicher

Android 8.1 + EMUI 8.2

64 GB Speicherkapazität erweiterbar bis 256 GB

Dual SIM

16 MP Kamera

Schauen Sie sich das HUAWEI P smart+ bei Media Markt an*.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.