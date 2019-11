Raclette-Sets im Black-Friday-Angebot: Rechtzeitig vor Weihnachten kaufen und sparen

Für viele Menschen ist Raclette das Festessen schlechthin. Es ist nicht nur sehr gesellig, sondern man kann sein Essen nach den eigenen Wünschen zubereiten. So ist für jeden etwas dabei. Rechtzeitig vor Weihnachten bietet Amazon* zwei Raclette-Sets im Vorfeld des Black Friday an. Wir stellen Ihnen diese und außerdem drei Raclette-Set- Alternativen vor, mit denen Ihr Weihnachtsfest gelingt.

Black-Friday-Schnapper bei Amazon

Das HengBO 105 Raclette-Set: Der Premium-Klassiker für nur 59,99 Euro

Das HengBO 105 Raclette-Set* ist das Premiumgerät unter den Klassikern. Für nur 59,99 Euro statt 67,95 Euro braten und grillen Sie auf zwei Ebenen gleichzeitig.

eckige Optik

zwei Ebenen: oben grillen, unten braten, und das gleichzeitig

1.500 Watt

acht Pfännchen

abnehmbare und antihaftbeschichtete Grillplatten

frei einstellbare Temperatur bis zu 260 Grad

spritzwassergeschützt

HengBO HB-105 Raclette-Set jetzt bei Amazon anschauen

Das HengBO HB-505A Raclette-Set: Das Schicke Premiumgerät für nur 53,20 Euro

Das HengBO HB-505A Raclette-Set* kommt in edlem Design für nur 53,20 Euro anstatt 62,59 Euro daher. Gestalten Sie gesundes, leckeres und unterhaltsames Kochen zusammen mit Familie und Freunden.

runde Optik

acht antihaftbeschichtete Pfännchen

1.500 Watt

zwei Ebenen

gleichmäßige und frei einstellbare Temperaturregulierung

abnehmbare Grillplatten

spritzwassergeschützt

HengBO HB-505A Raclette-Set jetzt bei Amazon anschauen

Weitere gute und ausgefallene Alternativen für Raclette-Sets

Das Modell Lono von WMF: Der solide Klassiker für 90,99 Euro

Das WMF Lono Raclette-Set* ist das Standard-Muss für jeden Raclette-Liebhaber. Für nur 90,99 Euro kommt der Klassiker zu Ihnen nach Hause.

acht mal antihaftbeschichtete Pfännchen und Schieber

1.500 Watt

regulierbare Temperatur

abnehmbare, antihaftbeschichtete und spülmaschinenfeste Grillplatte

Edelstahldesign

WMF Lono Raclette-Set jetzt bei Amazon anschauen

Das GOURMETmaxx Raclette- und Fondue-Set: Das clevere Multifunktionsgerät für nur 97,07 Euro

Genießen Sie die Party-Klassiker Raclette und Fondue gleichzeitig mit diesem cleveren Multifunktions-Set. Schnappen Sie sich das GOURMETmaxx Raclette- und Fondue-Set* für nur 97,07 Euro. Euro

Platz für bis zu zwölf Personen

1.600 Watt

Grillplatte aus Stein, von Natur aus BPA frei

integrierter Fondue-Topf mit Glasdeckel für acht Personen

Spritzschutz und Fett-Ablaufrinne

Grillplatte abnehmbar und spülmaschinenfest

GOURMETmaxx Raclette- und Fondue-Set bei Amazon anschauen

Das Raclette-Set SWING von Stöckli: Das ausgefallene Original für 129 Euro

Genießen Sie Ihr Raclette wie das Schweizer Original. Mit dem SWING Raclette-Set von Stöckli* holen Sie sich das authentische Raclette-Erlebnis nach Hause.

authentisch schweizerisch mit Käsehalter

470 Watt

keine Pfännchen notwendig

für unbegrenzt viele Personen

Käselaib erhitzen und obere Schicht abstreichen

Käsehalter ist höhenverstellbar und um 360 Grad schwenkbar

Raclettegerät SWING jetzt bei Amazon anschauen