PlayStation Plus 12 Monate nur 44,99 Euro: Top-Angebot zum Black Friday bei Amazon

PlayStation-Gamer aufgepasst: Zur heute eröffneten Black Friday Woche 2019 vom 22. bis zum 29. November erhalten Sie die 12-monatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft* für nur 44,99 Euro. Sie sparen 15 Euro oder umgerechnet 25 Prozent. Das rechnet sich!

Black Friday: 12 Monate PlayStation Plus super günstig

PlayStation Plus gehört zum Pflichtprogramm für jeden PS4-Spieler. Denn nur mit PS Plus kann man alle Online-Features der PlayStation-Konsole uneingeschränkt nutzen. Zudem versüßt Sony die Mitgliedschaft mit exklusiven Rabatten im PlayStation Store, mehr Cloudspeicher für Savegames und zwei kostenlosen Spielen pro Monat. Die PlayStation-Plus-Mitgliedschaft für 12 Monate kostet regulär 59,99 Euro. Mit dem aktuellen Black-Friday-Angebot* erhalten Sie also drei Monate geschenkt.