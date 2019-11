Playstation 4 - Deals zum Black Friday: Tiefstpreise bei Konsolen, Games, Controllern & Co.

Amazon bietet in der Black Friday Woche einige lohnende Angebote und Schnäppchen für PlayStation-Gamer: Zubehör und Games gibt es derzeit deutlich günstiger. Auch zahlreiche andere Produkte gibt es derzeit billiger: Die besten Angebote finden Sie in unserem Black-Friday-Überblick.

Natürlich gibt es auch die Konsole selbst günstiger. Heute am Start: Zweo PS4-Slim-Pakete für nur 229,99 Euro.

Ersparnis bei beiden Bundles jeweils rund 130 Euro.

Übrigens: Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 29. November 2019 - und damit punktgenau auf den Tag der Markteinführung der Playstation 4 vor sechs Jahren. Wir haben die besten Angebote und Schnäppchen für Sie im Überblick.

Tipp: Unter "Die Amazon Video Games Black Friday Woche"* finden Sie alle Schnäppchen rund ums Thema Gaming bei Amazon vom 22. bis 29.11.2019.

Playstation 4 Slim (500 GByte) inklusive Death Stranding und 2 Controllern für 229,99 Euro

Rund 130 Euro können Gamer zur Zeit bei Amazon mit dem Playstation 4 Slim "Fortnite Neo Bundle" sparen: Im Paket mit dem neuen Scifi-Thriller "Death Stranding" von Hideo Kojima gibt es die Konsole für knapp 230 Euro. Death Stranding weiß Kritiker dabei nicht nur mit einer abgefahren Spielwelt und einer neuen Spielidee zu überzeugen - auch die Grafik macht einiges her und nutzt die Ressourcen der Playstation 4 direkt aus.

Playstation 4 Slim (500 GByte) inklusive Days Gone und 2 Controllern für 229,99 Euro

Wer genauso viel sparen will, aber mit der etwas ruhigeren Spielweise von Death Stranding nichts anfangen kann, sollte sich dieses Bundle bei Amazon anschauen: Die PS4 Slim mit 500 GByte inklusive zwei Controllern und dem Open-World-Zombie-Kracher Days Gone.

Playstation 4 VR Megapack 2: Mit Skyrim, Astro Bot Rescue Mission, VR Worlds, Resident Evil: Biohazard und Everybody's Golf für 229,99 Euro

Auch VR-Fans kommen auf Ihre Kosten: Mit diesem Bundle bekommen Sie die Playstation VR zusammen mit fünf spaßigen Games zum Download und spart dabei 46,28 Euro. Wer komplett in die Spielewelt versinken möchte, sollte bei diesem Bundle nicht zögern.

Spider Man Game of the Year-Edition - 40 Prozent sparen

Auch bei Spielen kann man zum Black Friday ordentlich sparen: Für 29,99 Euro gibt es derzeit beispielsweise Marvels "Spider Man" in der Game of the Year-Edition - und damit rund 40 Prozent billiger als normal (49,99 Euro).

Auch weitere Spiele gibt es derzeit zum Teil deutlich reduziert. So Sonys "Days Gone" für nur 29,99 Euro oder "Detroit: Become Human" für nur 19,99 Euro.

Blood and Truth für die Playstation VR für nur 19,99 Euro

Tauchen Sie in die Unterwelt Londons ein und stecken Sie in der Haut eines Elite-Soldaten, der seine Familie zu retten versucht. Holen Sie sich das exklusive Action-Drama zum unschlagbaren Preis von nur 19,99 Euro nach Hause.

Playstation Plus-Mitgliedschaft für 1 Jahr nur 44,99 Euro - 25 Prozent sparen

Spiele Online im Multiplayer, Rabatte bei Spielekäufen und zahlreiche Games umsonst: Die Playstation Plus Mitgliedschaft verspricht Gamern zahlreiche Vorteile. Zum Black Friday könnt ihr dabei ordentlich sparen: Rund 25 Prozent billiger gibt es die 12 Monate Mitgliedschaft derzeit: Nur 44,99 Euro müsst ihr derzeit bei Amazon zahlen.

Nicht nur für die Konsole: Fernseher zum Black Friday

Eine Playstation allein nützt natürlich wenig: Um die neusten Games auf höchster Auflösung genießen zu können, braucht es auch noch das passende Endgerät. Auch hier bietet Amazon zum Black Friday zahlreiche Angebote. Rund 374 Euro könnt ihr beispielsweise bei dem 65 Zoll Fernseher von LG (LG 65SM82007LA) sparen. Statt 1259,66 Euro verlangt Amazon derzeit nur 884 Euro.

Knapp sechs Jahre ist es her, dass die Playstation 4 auf dem Markt kam: Am 29. November 2013 kam sie in Europa in die Geschäfte. Seitdem hat sich die Playstation 4 den weltweiten Spitzenplatz bei den Spielekonsolen erkämpft: Über 100 Millionen wurden weltweit verkauft.

