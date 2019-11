Lindt Schokolade zum Black Friday bis zu 40 % günstiger: Köstliches Schnäppchen bei Amazon

Direkt zum Angebot: Lindt Schokolade bis zu 40 Prozent günstiger

Lindt Schokolade* erhalten Sie bei Amazon im Rahmen der Black Friday Woche* heute um bis zu 40 Prozent günstiger als regulär. Mit dabei sind natürlich die beliebten Lindor Schokoladenkugeln in Vollmilch, extra dunkel* und weiß*. Aber auch exotischere Varianten sind vertreten, beispielsweise Lindor Stracciatella, Lindor Haselnuss und Caramel.

Auch die Lindt Wafer Chocolate Bar* ist am Start, genauso wie die köstlichen Napolitains Mini* und Lindt Hello Mini*. Insgesamt hat Amazon 21 Lindt-Produkte im Preis reduziert*. Bei vielen Lindor-Kugeln beispielsweise sparen Sie satte 40 Prozent. Die 1-Kilo-Vorratspackung sollte eine Weile halten. So haben Sie für jeden Anlass köstliche Schokolade im Haus. Außerdem ist eine solche "Tüte voll Glück" natürlich ein ideales Weihnachtsgeschenk.