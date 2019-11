LEGO Black Friday: LEGO-Sets stark reduziert - Batman, Harry Potter, Avengers und mehr

Weiterhin können Sie bei einem Kauf im Wert von 120 Euro einen kostenlosen LEGO-Weihnachtsbaum passend zur Jahreszeit ergattern. Er ist schön dekoriert und wird am Fuß von einer kleinen Eisenbahn geschmückt. Die Aktion gilt vom 28. November bis zum 2. Dezember.

Mit begrenzter Stückzahl ist dieses Jahr auch ein offizielles Black-Friday-LEGO-Männchen im Sortiment enthalten. Bei Einkäufen ab 75 Euro ist die Minifigur zusätzlich kostenlos erhältlich. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur bei einem Onlinekauf und beschränkt sich auf den 2. Dezember ab 9:00 Uhr morgens.

