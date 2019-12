Irrer Samsung Cyber Monday Deal: Galaxy A50 kaufen, Galaxy A40 gratis dazu

Zum Samsung Deal: Galaxy A50 kaufen, Galaxy A40 gratis dazu

"Doppeltes Glück: Jetzt Galaxy A50 kaufen und Galaxy A40 gratis dazu erhalten", bewirbt Samsung seinen spektakulären Cyber Monday Deal auf der offiziellen Homepage*. Und tatsächlich: Dieses Schnäppchen hält, was andere mitunter nur versprechen. Wer jetzt ein Galaxy A50 für 349 Euro kauft, bekommt ein Galaxy A40 (regulärer Kaufpreis: 249 Euro) kostenlos oben drauf.

Galaxy A50 und A40 bei Amazon zusammen deutlich teurer

Zum Vergleich: Sie erhalten das Galaxy A50 aktuell bei Amazon ab 259 Euro*. Das A40 kostet ab rund 210 Euro*. Macht insgesamt rund 469 Euro. Auch wenn Samsung bei seiner Berechnung die ursprüngliche UVP heranzieht, sparen Sie also gute 100 Euro, wenn Sie sich auf den Cyber Monday Deal auf der offiziellen Samsung Website einlassen.

Das Galaxy A50 laut Amazon-Beschreibung

Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch Triple-Kamera

Optischer Fingerabdruckscanner im Display für komfortables Entsperren

25 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies

Längere Laufzeit mit dem leistungsstarken 4.000 mAh1 Akku

Bis zu 512 GB erweiterbarer Speicher für Fotos, Musik u.v.m. über microSD

Das Galaxy A40 laut Amazon-Beschreibung

Beeindruckendes Design mit Infinity-U Display und Super AMOLED-Technologie

Besondere Motive mit der Dual-Hauptkamera in Szene setzen

25 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies

2 SIM-Karten-Slots und microSD-Speichererweiterung für flexible Nutzung

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, aber bislang am Black Friday und Cyber Monday noch nicht fündig geworden ist, sollte sich diesen Deal ganz genau anschauen*.