Hotel-Angebote in der Black-Friday-Woche: Jetzt buchen und sparen

Black Friday: Übernachtungen zum Schnäppchenpreis

Buchungsspezialist Booking.com lockt zum Black Friday mit einige Top-Angeboten für Übernachtungen in aller Welt. Highlights sind unter anderem Bangkok für einen Preis ab 9 Euro*, Rom ab 29 Euro* oder Paris ab 50 Euro*.

Reise-Angebote: Unsere Empfehlungen für Übernachtungen und Komplettpakete zum Black Friday

Starke Schäppchen bietet auch die Hotel-Kette nh-hotels.de*: Die Aktion nennt sich "Black Days" und lockt mit gigantischen 40 Prozent Rabatt auf Übernachtungen in Hotels in über 20 Ländern. Dazu gehören unter anderem Häuser in den USA oder Chile aber auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aufgepasst: Der Buchungszeitraum ist ebenso begrenzt (25. November 2019 bis 3. Dezember 2019) wie der Aufenthaltszeitraum (2. Dezember 2019 bis 31. März 2020).

Wer nicht nur nach reinen Übernachtungen sucht, sondern gleich eine komplette Reise inklusive Flug buchen möchte, sollte bei den Black-Friday-Sonderangeboten von weg.de* vorbeischauen: Zu den Top-Zielen im Winter gehören unter anderem die Türkei (Preis: ab 167 Euro pro Person), Ägypten (220 Euro) und Teneriffa (325 Euro) - jeweils für eine Woche wohlgemerkt.

Auf der Suche nach einem Hotel in Franken? Hier sind unsere Tipps

Auch in Franken gibt es einige Luxushotels, in denen man sich richtig verwöhnen lassen kann.

*Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und dann eine Unterkunft buchen, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com, lastminute.de oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.