Echo Dot 3 mit Alexa für nur 22 Euro: Überragendes Black-Friday-Schnäppchen bei Amazon

Amazon Echo Dot 3 zur Black Friday Woche für nur 22 Euro bei Amazon: Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich einen von Amazons smarten Lautsprechern mit Sprachassistentin Alexa zuzulegen, sollte diese günstige Gelegenheit nicht verpassen. Sie erhalten den Echo Dot 3 zum absoluten Schnäppchenpreis!* Ein tolles Angebot für Freunde, Familien oder Echo-Dot-Fans, die den intelligenten Lautsprecher nicht nur in einem Raum nutzen wollen. Die Black Friday Woche ist am 22.11.2019 offiziell gestartet - das Angebot ist ab sofort verfügbar!

Das kann Amazons Echo Dot 3

Der Echo Dot 3* bietet fantastische Möglichkeiten: Musik streamen via Amazon Music, Spotify, TuneIn und weitere Dienste, Radio hören, Fragen stellen und Antworten von Alexa bekommen (Sportergebnisse, Kinoprogramm, Öffnungszeiten von Restaurants), die Beleuchtung und weitere Smart-Home-Geräte steuern, Wetterbericht abfragen, sich einen Wecker oder Timer stellen lassen oder einen Kalendereintrag vornehmen lassen, Nachrichten vorlesen lassen, andere Echo-Dot-Nutzer, Alexa-App-Nutzer und Skype-User einfach per Sprachbefehl anrufen, Amazon-Bestellungen per Sprache aufgeben und vieles mehr. Mit Amazons Echo Dot 3 revolutionieren Sie zahlreiche Abläufe zuhause.

Unser Autor hat den Echo Dot 3 bestellt und getestet - und war schwer überrascht.

Voraussetzung für den Betrieb ist die Verbindung des Echo Dot 3* mit dem heimischen WLAN und die Installation der Alexa-App auf dem Handy. Darüber können Sie die gewünschten Einstellungen vornehmen und "Skills" (Fähigkeiten) anlegen, also die Dinge festlegen, die Sie über den Echo Dot steuern möchten. Tipp: Wenn Sie wissen wollen, was Alexa alles kann, sollten Sie unseren Artikel zu den besten "Skills" der Sprachassistentin lesen.

Passend dazu: Amazon Music Unlimited

Wer Interesse an Amazon Music Unlimited hat, sollte sich das folgende Angebot anschauen. Es ist gültig bis 6. Januar 2020. Sie erhalten aktuell 4 Monate Amazon Music Unlimited für nur 0,99 Euro*. Ein großartiger Deal für Musikliebhaber, der perfekt zum Echo Dot passt.