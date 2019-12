Cyber Wochenende: Blitzangebote am Sonntag bei Amazon - im Ticker

Nach dem Black Friday kommt der Cyber Monday* und in diesem Jahr ist das Black Weekend auch gleichzeitig das Cyber Monday Wochenende. Egal, wie es heißt, bei Amazon lässt sich auch nach der Rabattschlacht am Freitag noch sparen: Es gibt Wochenendangebote, aber auchBlitzangebote*. Wir haben die besten für Sie zusammengestellt:

Blitzangebote am Cyber-Wochenende-Sonntag im Ticker

Queen - Der Bluetooth Kopfhörer

Kabellos Musik oder Hörspiele genießen - das geht gerade besonders günstig mit dem Bluetooth-Kopfhörer von Queen*. Bluetooth 5.0 ist der Standard der zwei Ohrenknöpfe. Sie sparen 7,50 Euro - die Kopfhörer gibt es für 25,49 Euro.

Buetooth-kopfhörer für 25,49 Euro kaufen*

WMF Party Wok-Set 4-teilig

Das vierteilige Wok-Set von WMF* ist am Sonntagabend im Cyber-Blitzangebotsrennen. Da heißt es schnell sein, wenn man asiatische Küche in hochwertigen Woks zubereiten will und über 50 Prozent beim Kauf sparen will!

Wok-Set von WMF für 69,99 Euro bestellen*

Laxstory Skibrille Für Damen und Herren

Wer seine Ausrüstung für den Skiurlaub noch aufbessern will, kann heute dieses Blitzangebot nutzen: Ein Drittel spart man, wenn man die Laxstory Skibrille* kauft. Sie bietet Antinebelleistung und verspricht, das Beschlagen von innen nachhaltig zu vermeiden.

Laxstory Skibrille für 19.97 Euro bestellen*

