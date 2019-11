Cyber Monday Wochenende bei Amazon: Die besten Angebote und Empfehlungen

Cyber Monday Wochenende mit jeder Menge Schnäppchen

Das Cyber Monday Wochenende ist neu. Bisher feierte Amazon die acht Tage dauernde "Cyber Monday Week", in die sowohl der Black Friday als auch der Cyber Monday fielen. Die "Cyber Monday Week" hat Amazon 2019 überraschend gestrichen: Stattdessen wurde die "Black Friday Woche"* gefeiert. Daran schließt sich nun das Cyber Monday Wochenende an. Die Begründung von Amazon für die Umstrukturierung: "Kunden, die bislang noch nicht fündig geworden sind oder ihre Weihnachtsvorbereitungen ausdehnen wollen, bietet das Amazon Cyber Monday Wochenende eine weitere Möglichkeit, ihre Lieblingsprodukte zu besonders günstigen Preisen einzukaufen."

Die vorweihnachtliche Shopping-Sause endet dann in diesem Jahr endgültig am Montag, den 2. Dezember, um 23:59 Uhr. Aber nach der Schnäppchen-Schlacht ist vor der Schnäppchen-Schlacht: Wir sind uns ziemlich sicher, dass Amazons Last-Minute-Weihnachtsangebote schon in den Startlöchern stehen.

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

Empfehlungen zum Cyber Monday Wochenende

Amazon Geschenkefinder: Für alle, die noch Inspiration in der Vorweihnachtszeit benötigen, bietet der Geschenkefinder unter www.amazon.de/weihnachten* vielseitige Ideen für sämtliche Zielgruppen und Preisklassen.

Amazon Music Unlimited extrem günstig: 4 Monate Music Unlimited für nur 99 Cent*: Ein Top-Angebot für Musikfans. 50 Millionen Songs sind verfügbar. Diese kann man sogar downloaden und beispielsweise auf dem Handy immer dabei haben. Tipp: Nutzer von Amazon Music Unlimited können aktuell auf eine zweimonatige kostenlose Mitgliedschaft für Familien upgraden*. Diese bietet Zugang für bis zu sechs Familienmitglieder.

Kleidung bis zu 50 Prozent reduziert: Wer noch auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsoutfit ist, kann sich auf bis zu 50 Prozent Rabatt* auf Marken wie Samsonite, Adidas oder Swarovski freuen.

Gratis-Lieferung für Neukunden: Alle Kunden, die bisher noch nicht auf Amazon.de* eingekauft haben, erhalten die erste Lieferung (verkauft und versendet von Amazon) kostenlos.

Was ist der Black Friday?

Der Black Friday und der Cyber Monday bilden in den USA und Europa die größte Schnäppchenaktion des Jahres und läuten traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Der Black Friday fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving. Das feiert man in den USA am 4. Donnerstag im November.

Was ist der Cyber Monday?

Beim Cyber Monday handelt es sich um den Montag nach Thanksgiving. Der fällt in diesem Jahr auf den 2. Dezember, was relativ spät ist. Der Marketing-Begriff bezeichnet den Tag, an dem das Weihnachtsgeschäft im Online-Handel beginnt. Er wurde 2005 von einer Marketing-Agentur in den USA erfunden - mit dem Ziel, die Leute zum Online-Shopping auf Amazon & Co.* zu bewegen.

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren

Was ist das Cyber Monday Wochenende?

Amazon feiert in diesem Jahr erstmals das brandneuen Cyber Monday Wochenende, und zwar vom 30.11. bis zum 2.12. Die "Cyber Monday Week" war eine Erfindung von Amazon*: Die 8 Tage dauernde Schnäppchenaktion, deren Abschluss und Höhepunkt der Cyber Monday war, wurde jedoch 2019 von Amazon gestrichen. Stattdessen gibt es in diesem Jahr die Kombination aus "Black Friday Woche" und "Cyber Monday Wochenende".