Brettspiele zum Black Friday bei Amazon: Mit diesen Schnäppchen können Sie nur gewinnen

Die Black Friday Woche ist in vollem Gange, die Prozente purzeln nur so übereinander. Auch Brettspiele sind aktuell teils stark reduziert. Bis zum 29. November 2019 haben Sie noch Gelegenheit , bei Amazon* Schnäppchen zu Black-Friday-Preisen zu ergattern. Wir stellen Ihnen eine kleine Auswahl an lustigen, spannenden und kniffligen Brettspielen vor, mit denen auch und vor allem Erwachsene ihren Spaß haben.

Das Escape Room Duo von Noris: Das Einsteiger-Set zum weltweiten Phänomen für 15,99 Euro statt 19,99 Euro

zwei brandneue Escape-Abenteuer (Asylum und Prison Island) à 60 Minuten

15 minütiges Tutorial-Abenteuer

neuartiger Falt-Mechanismus: sobald ein Code richtig eingegeben wurde, wird das Spielmaterial aufgefaltet

für zwei bis drei Spieler

ab 16 Jahren

spielbar mit der Escape Room App oder dem Chrono Decoder (nicht im Spiel enthalten)

Escape Room Duo bei Amazon ansehen

kNOW! von Ravensburger: Das immer aktuelle Quiz für nur 20,99 Euro statt 39,99 Euro

das erste Quizspiel, das mit dem Google Assistent (kostenlos downloadbar) läuft

tagesaktuelle Fragen dank Google Assistent

für zwei bis sechs Spieler

ab 10 Jahren

mit Buzzer

auch ohne Google Assistent offline spielbar

kein lästiges Regeln-Lesen, lasst euch das Spiel vom Google Assistenten erklären

Wie weit ist es nach Honululu? Der Google Assistent gibt je nach Tag, Zeit und Ort die aktuelle Antwort!

Ravensburger kNOW! bei Amazon ansehen

Krazy Wordz von Fishtank: Das witzige Wort-Spiel für nur 11,89 Euro statt 20,99 Euro

Läcrsaug? Was soll das denn sein!? Ein norwegisches Fischgericht? Gar eine Kondom-Marke? Man weiß es nicht. Denn nur zu einem dieser Begriffe passt das Fantasie-Wort!

Wer legt die schrägsten Wörter? Und wer errät die meisten davon?

für drei bis sieben Spieler

ab 16 Jahren

Krazy Wordz bei Amazon ansehen



No Limit von Ökonorm: Jetzt für 11,55 Euro statt 16,84 Euro

verschärfte Version von "Wahrheit oder Pflicht"

teilweise peinliche Fragen und grenzwertige Aufgaben, die Spaß und Spannung garantieren

ab zwei Spieler

ab 16 Jahren

150 verschiedene Aufgaben und Fragen

Option No Limit als Trinkspiel zu spielen

gut geeignet, um aus einer gemütlichen Runde eine lustige Party zu machen

No Limit von Ökonorm jetzt bei Amazon ansehen

+

Disney Villainous von Ravensburger: Jetzt nur 24,49 Euro statt 49,99 Euro

Welcher Spieler wird zum größten Disney Bösewicht?

Jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines der bekanntesten Disney Bösewichte und verfolgt sein ganz eigenes, zur Figur passendes Spielziel

Wer wollt ihr sein? Dschafar, Malefiz, Meereshexe Ursula, Prinz John, Käpt'n Hook oder doch lieber die Herzkönigin

Um zu gewinnen, müsst ihr geschickt die Fähigkeiten eurer Figur einsetzen und die Mitstreiter mit dem "guten Schicksal" bestrafen

für zwei bis sechs Spieler

ab zehn Jahren

Disney Villainous bei Amazon ansehen

Jetzt neu: Schnäppchen-Newsletter per E-Mail abonnieren





*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.