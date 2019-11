Black Weekend bei Saturn: Das sind die besten Technik-Deals des Jahres

Black Weekend bei Saturn - online und im Markt die besten Schnäppchen absahnen: Auch der Technikhändler Saturn steigt in den Black Friday-Zug ein und haut gleich ein ganzes Wochenende lang die besten Technik-Deals des Jahres raus. Und: Besondere Kunden können sich einen zeitlichen Vorsprung sichern.

Seit 28. November, 21 Uhr, läuft bei Saturn die Schnäppchenjagd online. Seit Freitagmorgen sind auch alle Technik-Märkte mit dabei. Wer einen zeitlichen Vorsprung für die Deals haben möchte, der muss Inhaber der Saturn Card sein. Besitzer dürfen online 30 Minuten vor allen anderen zuschlagen. Wer noch kein Premium Kunde ist, kann das bei Saturn* jederzeit nachholen.

Übrigens: Alles zum Black Friday und weitere tolle Angebote und Schnäppchen, die wir für Sie gesammelt haben, finden Sie hier.

Jetzt beim Black Weekend von Saturn sparen

Die besten Deals hat Saturn auf einer Übersichtsseite zusammengefasst. Darauf sind alle Highlights gesammelt: Ein 80-Zoll-Sony-Fernseher für nur 50%* des Ursprungpreises, eine Sony-Playstation 4 500 GB Black für nur 179 Euro*, ein Samsung Galaxy S9 für unter 400 Euro* oder einen Dyson Cyclone V10 Motorhead für 389 Euro*.

Bei Amazon läuft die Black Friday Week bereits seit Donnerstagabend. Fast im Minuten-Takt haut der Versandhändler Top-Angebote raus.

Auch in den Saturn-Märkten gibt es am Freitag und Samstag Black Weekend-Angebote. Der Konzern selbst hatte diese mit "auffälliger Aktionsdekoration" angekündigt. Offline ist am Samstag mit Ladenschluss um 20 Uhr, online läuft die Rabatte-Schlacht bei Saturn aber länger: Dort ist erst am Sonntag, 1. Dezember, um 23.59 Uhr Schluss.

Zum Video "Black Friday Spartipps - So ergattern Sie die wirklichen Schnäppchen"

