Alle Schnäppchen der Black Friday Woche bei Amazon im Überblick

Zehntausende Angebote gehen im Rahmen der Black Friday Woche aktuell bei Amazon* über die virtuelle Theke, aber einige verkaufen sich deutlich besser als der ganze Rest. Wir haben unsere interne Statistik ausgewertet, die uns Amazon im Rahmen unseres Partnerprogramms zur Verfügung stellt, und sagen Ihnen, welches die meistverkauften Schnäppchen zum Black Friday 2019 sind. Da die inFranken.de-Leser einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen, lässt sich leicht erkennen, welche Amazon-Schnäppchen sich bei "Otto-Normal-Verbrauchern" im Jahr 2019 der größten Beliebtheit erfreuen.

Die beliebtesten Black-Friday-Angebote unserer Leser bei Amazon

Eines gleich vorweg: Technik-Schnäppchen spielen für unsere Leser offenbar eine entscheidende Rolle bei Amazons Black Friday Woche. In der Top-25-Auswertung der beliebtesten, am häufigsten bestellten Schnäppchen gibt es einige Ausreißer - den Emsa Travel Mug Thermobecher*, den Soda Stream Wassersprudler*, Ariel Universal Waschmittel-Pods* und Gillette Rasierklingen* -, die restlichen Plätze aber sind belegt von Technik-Schnäppchen. Hier kommt unsere Top 7 der meistverkauften Amazon-Angebote.

Die Bestseller bei Amazons Black Friday Woche

Wann sind Black Friday, Cyber Monday und Cyber Monday Week 2019?

Black Friday 2019: 29. November 2019

29. November 2019 Cyber Monday 2019: 2. Dezember 2019

2. Dezember 2019 Cyber Monday Week 2019: Diese sollte eigentlich von Montag, 25. November 2019, bis Montag, 2. Dezember 2019 gehen, wurde aber in letzter Sekunde von Amazon gestrichen

Diese sollte eigentlich von Montag, 25. November 2019, bis Montag, 2. Dezember 2019 gehen, wurde aber in letzter Sekunde von Amazon gestrichen An die Stelle der Cyber Monday Week tritt die Black Friday Woche. Diese begann am 22.11. und läuft bis zum Black Friday am 29.11.2019

Was halten Sie vom Black Friday?





*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.