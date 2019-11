Black Friday in Franken: Diese fränkischen Händler sind 2019 mit Schnäppchen dabei

Die Black Friday Woche hat begonnen: Alle Amazon-Schnäppchen

Black Friday findet in Franken nicht nur online, sondern auch in den "echten" Geschäften statt: Im Gegensatz zum Cyber Monday, der eine reine Marketing-Erfindung ist, um Leute zum Online-Shopping zu bewegen, hat der Black Friday seinen Ursprung in den USA in den Ladengeschäften der Händler. Da scheint es nur folgerichtig, dass sich auch in Deutschland immer mehr regionale Händler an der Schnäppchenaktion beteiligen.