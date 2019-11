Black Friday: Game Time bei Nike - am Wochenende mit zusätzlichen Codes profitieren

Black Friday bei Nike: Code fürs Wochenende

Am Wochenende ändert sich bei Nike sowohl der Code als auch das Angebot. Am Samstag und Sonntag gibt es nun 20 Prozent Rabatt auf nicht reduzierte Artikel. Diesen Deal erhalten Sie, wenn Sie den Code "OVERTIME20" verwenden. Wer etwas bestimmtes sucht, sollte also dieses Wochenende zuschlagen. Wir haben einige Vorschläge für Sie:

Damenschuh 20 Prozent billiger: Der Nike Daybreak Damen-Hoodie aus Fleece-Material: Ideal für draußen Langärmliges Fußballoberteil für Männer: Dünn und trotzdem warm Fußballschuh Nike Mercurial: Für Topleistung auf dem Platz

