Black Friday Deals: Whisky-Angebote der Extraklasse

Whisky ist nicht nur im Geschmack, sondern auch in vielen weiteren Bereichen ein Genussmittel, das seinesgleichen sucht. Nicht umsonst ranken sich zahlreiche Erzählungen um das Genussmittel Nr. 1 (nach dem Bier selbstverständlich).

Neben dem geschmacklichen Erlebnis, das der Konsum von Whiskey mit sich bringt, hat er auch eine Menge fantastischer Nebeneffekte. So hat eine Studie aus dem Jahr 2003 herausgefunden, dass Whiskey das Risiko, an Alzheimer und Demenz zu erkranken, verringern kann.

Außerdem ist Whisky voll von sogenannten "Antioxidantien". Ein Bestandteil der Antioxidantien ist die Ellagsäure. Dadurch kann verhindert werden, dass die DNA mit krebsverursachenden Auslösern in Kontakt kommt. Damit verringert sich auch das Risiko, an Krebs zu erkranken. Und zu guter Letzt ist der Whisky der Alkohol für Diabetiker. Denn da Whiskey keine Kohlenhydrate hat, die vom Körper wiederum in Zucker umgewandelt werden, ist ein Gläschen Whiskey vollkommen unbedenklich.

Zum Black Friday bei Amazon sind zahlreiche Whiskey-Sorten zum unschlagbaren Sonderpreis erhältlich. Wir stellen die besten Vertreter vor.

Der zwölf Jahre alte Bowmore Single Malt kombiniert mehrere Geschmackserlebnisse zu einem unvergleichlichen Abenteuer im Gaumen. Bei einem Glas Bowmore Whiskey lassen sich die Zitronen- und Honignoten gemeinsam mit einem Aroma dunkler Schokolade geradezu schmecken. Und auch nach dem Schluck lässt sich der Whiskey weiter genießen: Der lang anhaltende und feine Abgang sind ein Markenzeichen des Bowmore.

Der Aberfeldy Highland Single Malt glänzt durch seinen sirupartigen und dennoch lieblichen Geschmack. Sowohl in Nase als auch im Mund werden die Geschmacksempfindungen von einer bitteren als auch süßlichem Aroma umspült. Ananas, Orangen, Röstaromen und Getreidenoten werden erlebbar. Besonders lieblich ist auch sein Abgang, mit dem sich das Geschmackserlebnis noch weiter ausdehnen lässt.

Ein unwiderstehliches Aroma entfaltet der Laphroaig Quarter Cask Whisky. Verfeinert durch seine Reife in zwei verschiedenen Fässern aus amerikanischer Eiche, gewinnt sein Aroma im Geschmack deutlich dazu. Bei einem Glas wird der Geruchssinn von einer Vanille, Toffee und Karamellnote umschmeichelt. Im Abgang wird man geradezu überrascht von dem Wechsel zwischen Rauchig und Süße.

Scotch wie es ihn nur selten gibt: Der Highland Park Single Malt Scotch Whisky gewinnt durch seine Reife über zwölf Jahre an Geschmack. Gelagert wird der Single Malt in ehemaligen Sherry-Fässern, was besonders dem Abgang zusätzliches geschmackliches Volumen verleiht. Der Whiskey wird noch heute nach demselben Verfahren zubereitet, wie es die Nachfahren der Wikinger zubereiteten. Ein Geschmack für echte Kerle und Frauen.

Jonny Walker Blue Label: Das Meisterwerk unter den Whiskys. Die exquisite Kombination bestehend aus seltenen und außergewöhnlichen Whiskys lässt das Herz jedes Genießers höher schlagen. Der Gaumen wird umschmeichelt und entführt auf ein Geschmacksabenteuer, das seinesgleichen sucht. Der weiche, ausgeglichene Scotch versprüht süßen Schokoladenduft, liebliche Blumen Noten und ein würziges Aroma. Veredelt wird der Whiskey durch einen unvergleichlichen Abgang. Sowohl geschmeidig, als auch mit ausgewogenen Honig- und Rauchnoten.

