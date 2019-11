Cyber Wochenende: Hammer-Deals am Samstag bei Amazon

Cyber Monday Wochenende bei Amazon: Alle Angebote

Erstmals findet bei Amazon in diesem Jahr ein komplettes Cyber Monday Wochenende unter dem Namen "Black Weekend" statt. - und zwar direkt im Anschluss an den Black Friday. Neben Blitzangeboten, die maximal sechs Stunden online stehen und schnell ausverkauft sein können, wird es auch zahlreiche Tagesangebote geben, die in der Regel 24 Stunden lang verfügbar sind.

Update 30.11.2019: Cyber Monday Wochenende - die Deals am Samstag

Kindle Paperwhite 6 Zoll

Der bekannte Ebook-Reader von Amazon, der Kindle Paperwhite*, ist ebenfalls Teil der Rabattschlacht am Black Weekend. Am Cyber Wochenende gibt es das Gerät um ein sattes Drittel günstiger als regulär. Statt für 120 Euro ist er jetzt für 79,99 Euro zu haben. Der Reader hat 8 Gigabyte Speicher und ist wasserfest. Er kann also an den Pool mitgenommen werden oder an den Strand. Außerdem verfügt er über einen Zugang zu Audible, so dass auch Hörbücher in Ruhe genossen werden können über den eingebauten Kopfhörerzugang.

Kindle Paperwhite für 79,99 Euro statt für 119,99 Euro bestellen*

Blitzangebot: Braun Series 3 ProSkin 3030s Elektrorasierer

Der Rasierer von Braun* mit drei drucksensiblen Scherelementen ist ein Blitzangebot beim Cyber Monday Wochenende bei Amazon! Nur noch ein paar Stunden lang ist das Gerät um etwa 50 Prozent reduziert. Aktuell kostet der Rasierer nur 55,99 Euro - für Freunde der Rasur ein absolutes Schnäppchen. Wer das Blitzangebot verpasst: Während des Wochenendes, das auch als "Black Weekend" bekannt ist, kostet der Rasierer sonst etwa 70 Euro - immer noch weniger als die regulären 110 Euro.

Bitzangebot: Braun-Rasiere für nur 55,99 Eur bei Amazon bestellen*

Reishunger Digitaler Reiskocher

Eines der Tagesangebote ist etwas für Reisliebhaber: Der Reishunger-Reiskocher* bietet perfekt auf den Punkt gekochten Reis mit wenig Aufwand. Außerdem kann man den Reis in dem Reiskocher warmhalten. Ein Anbrennen ist ausgeschlossen. Am Cyber Wochenende ist der Reiskocher ein echt verlockender Deal: Um etwa 35 Prozent heruntergesetzt gibt es ihn für 97,49 Euro statt für knapp 150.

Reiskocher für 97,49 Euro bestellen*

Echo Show 5 - kompaktes Smart Display mit Alexa

Das Besondere am Echo Show 5* ist das 5,5-Zoll-Display. Darüber kann man Filme und Serien sehen, sich Rezepte anzeigen lassen, während man kocht oder kommunizieren. Auch Kalender und To-Do-Listen lassen sich so verwalten. Das Ganze wird per Alexa gesteuert - per Sprachbefehl oder über das Display. Das Gerät lässt sich auch personalisieren - mit eigenen Fotos und Designs. Die integrierte Kamera lässt sich per eingebauter Kameraabdeckung verschließen. So soll die Privatsphäre geschützt werden. Am Cyber-Wochenende spart man glatte 30 Euro: Das Gerät kostet nun 59,99 Euro statt 89,99 Euro, das sind 33 % !

Echo Show 5 für 59,99 Euro statt 89,99 Euro bestellen*

Laptop: Acer Aspire 5

Wer nicht schon am Black Friday bei einem neuen Laptop zugeschlagen hat, der bekommt mit dem Acer Aspire 5 einen modernen Rechner der Extraklasse. Seine verbaute SSD ermöglicht schnelles Arbeiten und seine verbauten Speicher- und Rechenkomponenten lassen die Herzen von Computerspielern höher schlagen.

Laptop jetzt sichern

Einen ebenfalls hochwertigen Bildschirm - und vieles mehr - hat das neue Echo-Show von Amazon vorzuweisen. Mit diesem praktischen Alltagshelfer können Sie sich mit Ihrer Stimme alles Wichtige innerhalb von Sekunden anzeigen lassen. Von Nachrichten bis zu unterhaltenden Soaps. Nur während des Cyber-Monday-Wochenendes zum Sparpreis erhältlich.

Echo-Show im Sonderangebot