Black Friday bei LEGO: Spannende Aktionen und tolle Geschenke bei jedem Einkauf

Mehr Informationen zu LEGO's PRE-Black-Friday-Ausverkauf

Der Spielzeugriese LEGO lässt sich die Chance auf viele neue Käufer nicht entgehen und mischt fleißig beim Black Friday 2019 mit. Los geht es mit dem PRE-Black-Friday Ausverkauf - und die Angebote des Stichtages selbst gibt es nicht nur am Freitag, den 29. November, sondern sogar vom Donnerstag, den 28. November, bis Montag, den 2. Dezember. Es bleibt also für alle Interessierten genug Zeit zum ausführlichen Klötzchen-Shopping.

PRE-Black-Friday-Ausverkauf bei LEGO: Highlight-Angebote

Hier hat sich LEGO etwas ganz besonderes ausgedacht: Der Pre-Black-Friday-Ausverkauf startet bereits am Montag, dem 25. November, und dauert bis zum Mittwoch, dem 27. November, an.

Angeboten werden Rabatte auf verschiedene LEGO-Sets. Noch ist jedoch nicht bekannt, welche Sets genau sich unter den reduzierten Waren befinden werden. Es ist also zu empfehlen, an den angegebenen Tagen bei LEGO vorbeizuschauen, um sich keine tollen Angebote entgehen zu lassen.

Black Friday Angebote bei LEGO

Beim fünftägigen LEGO-Black-Friday dieses Jahr gibt es so einiges zu holen. Neben stark reduzierten LEGO-Sets und wechselnden Tagesangeboten gibt es sowohl in LEGO Stores als auch auf LEGO.com verschiedene Geschenke zu Ihren Einkäufen.

Beim Kauf des exklusiven 1989 Batmobile im Wert von 29,99 Euro bekommen Sie beispielsweise ein Mini-Batmobile gratis zum Kauf dazu. Damit können Sie gleich mehreren Kindern eine Freude bereiten. Die Aktion gilt vom 29. November bis zum 5. Dezember.