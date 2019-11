Black Friday bei IKEA: "Black Freudays" mit vielen Angeboten gestartet

Auf die Schnäppchen, fertig, los: Die schwedische Möbelhauskette IKEA hat bereits die Black Freudays anlässlich des Black Fridays eingeläutet. Bis einschließlich 1. Dezember sind viele beliebte Produkte reduziert*.

Black Freudays bei IKEA: Hemnes Wäscheschrank Mega-Schnäppchen

Mit dem Hemnes Wäscheschrank* hat IKEA ein Mega-Schnäppchen im Angebot. Ganze 60 Euro können Käufer während der Black Freudays beim Kauf sparen. Von 259 Euro ist er während der Freudays auf 199 Euro reduziert.

Aber nicht nur dieser Schrank aus der Hemnes-Reihe ist stark reduziert. Auch andere Modelle hat IKEA im Preis gesenkt.

Schnäppchenrausch bei IKEA: Weitere Angebote bei den Black Freudays

Neben verschiedenen Kleiderschränken hat IKEA auch Schuhschränke, Teppiche, Gardinen und viele weitere Produkte im Black-Freudays-Angebot. Auf der Internetseite wurde eine eigene Übersicht mit allen reduzierten Black-Freudays-Artikeln angelegt*. Bis 1. Dezember kann hier vergünstigt eingekauft werden - oder solange der Vorrat reicht.

Aber nicht nur bei IKEA gibt es viele Schnäppchen anlässlich des Black Fridays. Auch bei Amazon und anderen Händlern lässt es sich bereits jetzt kräftig sparen.

