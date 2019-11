Black-Friday-Angebot: Echo Show mit Alexa für nur 66,99 statt 89,99 Euro bei Amazon

Direkt zum Angebot: Echo Show für nur 66,99 Euro

Die Black Friday Week hat noch nicht einmal begonnen, und trotzdem sind zum "Countdown" schon jede Menge starker Schnäppchen am Start. Jetzt können Sie sich den Echo Show* zum Tiefpreis von nur 66,99 Euro statt der üblichen 89,99 Euro auf Amazon* sichern. Der smarte Lautsprecher Echo Show bietet Ihnen alles, was Sie an Alexa lieben - jetzt sogar mit Bildschirm. Nutzen Sie den Echo Show* für Videoanrufe, als Sicherheitskamera, für die To-do-Liste, um Songtexte zu verfolgen oder Amazon Prime Videos zu schauen. Mit diesem hilfreichen Multifunktions-Lautsprecher vereinen sie unzählige Bereiche Ihres Lebens , entlasten sich selbst und haben Spaß dabei.